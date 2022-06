El BCRA sigue de compras y asegura que cumplió la meta de reservas del FMI

El Banco Central volvió repetir la dinámica de fuertes compras de dólares para sus reservas a través del mercado oficial de cambios. Luego del nuevo endurecimiento del cepo, la entidad obtuvo este jueves un saldo a favor de unos u$s 536 millones tras su intervención en la plaza cambiaria.

Con esta cuarta compra consecutiva , la autoridad monetaria acumula un saldo positivo de más de u$s 1500 millones desde la aplicación de los nuevos controles y cerró el mes con compras netas por casi u$s 950 millones , de acuerdo con estimaciones privadas.

El Central amplió así el acumulado a favor del semestre a alrededor de u$s 1850 millones. En base a ello, desde el equipo económico aseguran que se cumplió con la meta de acumulación de reservas que trazó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el nuevo acuerdo crediticio.

LA META CON EL FMI



Desde el Gobierno afirman que los u$s 3450 millones de objetivo de acumulación de reservas para el primer semestre del año incluyen las compras de divisas en el mercado de cambios y también los desembolsos del FMI y de otros organismos internacionales .

Sin embargo, varios economistas sostienen que no hubo un cumplimiento genuino de las metas y apuntan a "maniobras contables" que realizó el Gobierno con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que envió el mismo organismo en marzo pasado, con el objetivo de llegar a los números pactados en el acuerdo.

La autoridad monetaria sumó más de u$s 1500 millones desde el nuevo cepo cambiario.

"El Tesoro le vendió DEG al Central por $ 322.000 millones, que al oficial son unos u$s 2680 millones. Con esos pesos, le canceló los Adelantos Transitorios. Con estas dos cosas, si el FMI convalida esa operación, podría haber terminado acomodando las metas monetarias y de reservas netas ", indicó Gabriel Caamaño.



El economista sostuvo que hasta hace unas semanas el cumplimiento de las metas "venía muy complicado", pero que a partir de la venta de DEG y con la reversión de los saldos del Central en sus intervenciones en el mercado de cambios, que se dio tras el nuevo cepo, pudo haber llegado a la cifras indicadas en el acuerdo .

"Habrá que esperar los números oficiales completos para ver si hubo algún ejercicio de creatividad contable que ayudó al cumplimiento de las metas. De todos modos, a esta altura queda claro que las metas no garantizan nada ", afirmó Pablo Repetto, jefe de investigación de Aurum Valores.

REVIRTIÓ EL ROJO DEL MES



Con el cambio de tendencia de los últimos días , que le permitió al Banco Central cerrar junio con compras netas por casi u$s 950 millones a través del mercado oficial de cambios, pudo darle vuelta al balance del mes y superar el saldo a favor de u$s 727 millones que obtuvo el mismo mes del año pasado.

No obstante, el acumulado del año sigue siendo magro, sobre todo teniendo en cuenta el récord en el ingreso de dólares del agro por la escalada de los precios internacionales. Los casi u$s 1850 millones que acumula este año siguen muy por debajo de los u$s 6455 millones que sumó durante el mismo período de 2021.