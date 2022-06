El BCRA emitió en junio casi $ 1 billón, un 25% de la base monetaria

El "financiamiento positivo" no alcanza. El Banco Central debió volver a emitir pesos el viernes pasado para asistir al Tesoro a través de la vía de Adelantos Transitorios y ya acumula cuatro semanas consecutivas de envíos. Fueron otros $ 95.000 millones, que se suman a los $ 282.000 millones transferidos en los tres giros previos de junio.

Esta nueva emisión se conoce apenas unas horas después de que el Ministerio de Economía informara que había logrado una tasa de rollover del 109% en junio, con "un financiamiento neto positivo" de $ 23.230 millones. "El déficit de junio no debe venir bien", explican en el mercado.

Con este último envío, las transferencias acumuladas en el año ascienden a $ 435.051 millones , por debajo de la meta de financiamiento monetario del segundo trimestre acordada con el FMI, cuyo tope se elevó de $ 438.500 millones a $ 475.800 millones. El target, no obstante, solo pudo cumplirse -y sin demasiado margen- gracias a la maniobra contable que realizó el Gobierno a fines de mayo, con la utilización de los DEG del FMI para cancelar Adelantos Transitorios por $ 322.449 millones.

De no ser por dicha maniobra, con este nuevo envío de $ 95.000 millones el BCRA acumularía giros por $ 757.500 millones en el primer semestre. Eso implica que ya hubiera incumplido la meta original de financiamiento monetario de todo el año, fijada en $ 705.200 millones, y estaría a un paso de alcanzar el nuevo tope para todo 2022, que también se corrigió al alza a $ 765.200 millones.

No obstante, estiman los analistas, ese mismo mecanismo para cancelar Adelantos Transitorios podría repetirse dado que el margen para la utilización de DEGs como refuerzo presupuestario se sitúa en u$s 4400 millones. El máximo margen de emisión monetaria, por lo tanto, ascendería a 1,8% del PIB en 2022.

Casi $ 1 billón por dos vías

Pero la de Adelantos Transitorios no es la única vía por la que el BCRA está asistiendo al Tesoro. En las últimas tres semanas, además de los giros por $ 377.000 millones, también emitió para comprar títulos en el mercado secundario, para así frenar la llamada "corrida contra la deuda CER". Esa decisión de salir a "defender el valor de la deuda pública", coinciden las estimaciones privadas, le habría demandado al BCRA no menos de $ 600.000 millones desde el 9 de junio.

Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria, indica que entre los Adelantos Transitorios y la recompra de bonos, el Gobierno emitió alrededor de un 25% de la base monetaria en junio. "Todavía no conocemos las intervenciones de los últimos días, pero la cuenta de lo emitido para comprar bonos me da más de $ 700.000 millones. De eso esterilizó la mitad. No hay registro de este movimiento desde la pandemia en 2020 y se pagó con más inflación ", advirtió.

Similar cálculo hace Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica. No obstante, subraya que "esos $ 600.000 millones de emisión por compra de títulos en el mercado secundario no entra en el radar de la meta monetaria del acuerdo con el FMI". Y agregó: "La clave es monitorear cómo sigue la esterilización del BCRA, si va a poder hacerlo y a qué tasa". Dicha esterilización implica todavía más crecimiento de la deuda del BCRA, que ya superó los $ 6 billones.

Crece a $ 5,6 billones el stock de Leliq y preocupa a los bancos la sobreexposición

Los analistas de Facimex Valores, en tanto, calculan esta emisión un poco por encima. Calculan que para ese fin, la autoridad monetaria emitió unos $ 747.000 millones desde el 9 de junio.

En las últimas horas Luciano Laspina se metió de lleno en esta decisión del BCRA de emitir no menos de $ 600.000 millones para la compra de bonos en el mercado secundario. El economista y diputado nacional de Juntos por el Cambio apuntó contra la entidad al considerar que "está violando su Carta Orgánica y poniendo a los argentinos al borde de una súper-inflación".

El directorio del BCRA está violando su Carta Orgánica y poniendo a los argentinos al borde de una "super-inflación". Abro hilo: — Luciano Laspina (@LaspinaL) June 29, 2022