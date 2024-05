Efecto Bases: el riesgo país cae 5% y en el mercado prevén una mayor baja en junio

En esta noticia Perspectivas junio

Dólar

Era previsible: el avance del proyecto de ley Bases cambia el humor del mercado y las alzas de 4% en bonos y acciones lo confirmaron. La noticia de la aprobación del dictamen en el plenario de comisiones en la noche del miércoles creó un clima positivo y crece la posibilidad de que a fines de junio o principios de julio la iniciativa esté convertida en ley.

Baja de tasas de interés del BCRA: cuáles son los 3 factores que le ponen un límite al Gobierno

El mercado cambiario se mantuvo en calma: el dólar libre cerró sin cambios a $ 1.230 mientras que el "contado con liqui" subió 0,1% a $1.218 y el "MEP" mostró un alza de 0,15% a $ 1.180.

Perspectivas junio

Las expectativas del mercado apuntan a que en junio seguirán las mejoras en los bonos. ¿La razón? Sencillamente porque el riesgo país, que ayer cerró a 1.312 puntos al caer casi 5%, llegó a estar por debajo de los 1.200 puntos hace tres semanas, poco antes de que surgieran las dudas por el avance de la ley Bases.

Fuentes oficiales aseguraron ayer a El Cronista que "era más difícil de lograr el dictamen del plenario de comisiones que la aprobación del proyecto en el recinto del Senado".

Dentro de dos semanas se podrá comprobar. El tiempo juega a favor de las negociaciones que llevará adelante Guillermo Francos, el flamante Jefe de Gabinete cuya llegada al cargo fue bienvenida por el mercado.

Dólar

En lo que respecta al mercado cambiario las dudas se posan sobre los dólares de la soja. El Banco Central compró u$s 38 millones. Las reservas brutas cayeron u$s 138 millones a u$s 29.065 millones por vencimientos con organismos internacionales.

El problema de la escasa liquidación no pasa por las expectativas de devaluación sino por las bajas tasas. Hay bancos como el Nación y el Provincia de Buenos Aires que están otorgando créditos al campo con tasas de apenas 3% mensual o menos.

Dado que el crawling peg del BCRA es de 2% y hay expectativas de alza de precios de la soja en Chicago, los productores tienen incentivos a retener su cosecha. Tras las inundaciones en Brasil, hay expectativas de alzas de precio por datos del USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.) sobre futuras cosechas en la región.

El combo entonces de tasas bajas y previsión de precios de granos en alza está detrás de estas menores compras de dólares a esta altura del año, en el llamado "trimestre de oro".

Cuánto cayeron los pases del BCRA tras la licitación de Caputo y cuándo se eliminarán

Hoy se cierra mayo, mes que deja como saldo un alza de 13% promedio del dólar y lo ubica en el ránking de las mejores inversiones del mes. Pero junio puede ser diferente: los bonos y las acciones pueden marcar nuevas subas alimentadas por la ley Bases con la importancia que tiene en lo fiscal por Ganancias, el impuesto a los Bienes Personales, el blanqueo y la moratoria.

Otro factor clave en danza es el swap con China que puede afectar las reservas del BCRA y el levantamiento del cepo. "Observamos que durante junio y julio vence la liquidez que el BCRA obtuvo de la línea swap del Banco Popular de China, por hasta u$s 4.900 millones. Será relevante si el BCRA es capaz de renovar la línea de swap o tiene que afrontar la cancelación, en cuyo caso también es relevante la fuente de dicho financiamiento", destacó en su último informe del JP Morgan sobre la evolución del balance del Banco Central.

Hoy en Estados Unidos se darán a conocer datos clave, como el de empleo, que marcarán el rumbo de la tasa a 10 años en Estados Unidos. Las acciones ayer cedieron 0,7% en Nueva York.

Mayo por primera vez en la gestión Milei marcó el despertar del dólar. Obtener altas rentabilidades en el mercado local no será tan fácil como en meses anteriores.