Con la llegada del aguinaldo cada vez más cerca, el ingreso extra de mitad de año vuelve a poner sobre la mesa la clásica pregunta: qué hacer con esa plata. Viajes, compras, escapadas o gustos pendientes suelen encabezar la lista.

Pero en los últimos años también empezó a crecer otra tendencia: destinar una parte a inversiones simples y accesibles para generar rendimientos desde el celular. Según especialistas de IOL Inversiones, crece el interés por alternativas que permitan organizar mejor los ahorros, incluso sin experiencia previa ni grandes montos.

Menú de opciones

En ese contexto, herramientas como fondos comunes de inversión, Cedear y opciones en dólares ganan protagonismo entre quienes buscan empezar a invertir de manera simple y segura.

Destacan una combinación de instrumentos que permite adaptarse a distintos perfiles y objetivos financieros: desde alternativas pensadas para mantener liquidez inmediata hasta opciones vinculadas al crecimiento global y los mercados internacionales.

Renta fija

Dentro de las alternativas de renta fija en dólares, el Bonar 2027 (AO27) continúa generando interés entre quienes priorizan previsibilidad y flujo periódico mediante pagos mensuales de renta.

En tanto, para perfiles con mayor tolerancia al riesgo y foco en crecimiento de capital a mediano y largo plazo, desde IOL inversiones destacan el crecimiento sostenido del interés por Cedear y ETFs, instrumentos que permiten invertir en compañías y mercados internacionales desde Argentina.

Cedear

El interés por este tipo de activos también acompaña la expansión de la oferta disponible en el mercado local. En las últimas semanas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó nuevos Cedear vinculados a sectores como inteligencia artificial, energía, ciberseguridad y tecnología global.

Dentro del segmento tecnológico, Microsoft (MSFT) continúa posicionándose entre las compañías más observadas por inversores vinculados al crecimiento de inteligencia artificial y servicios cloud. En el sector salud, Eli Lilly (LLY) mantiene perspectivas positivas impulsadas por el desarrollo de tratamientos metabólicos y nuevas terapias farmacéuticas.

En pesos

Por su parte, desde el equipo de Research de Adcap destacan un mejor posicionamiento relativo de los instrumentos en pesos para los próximos meses, acompañado por una menor volatilidad de tasas y mayor previsibilidad en el mercado. La propuesta contempla tres perfiles diferenciados según el nivel de riesgo.

Para las carteras conservadoras, Adcap prioriza posicionamientos 100% en dólares a través de instrumentos de renta fija de corta duración, mayormente con vencimientos previos a 2027, buscando minimizar la exposición a eventuales episodios de volatilidad cambiaria y electoral.

Liquidez

La estrategia apunta a rendimientos estimados cercanos al 5% anual, con foco en liquidez y preservación de capital.

En el caso de perfiles moderados, la estrategia incorpora una mayor diversificación entre obligaciones negociables de compañías de primera línea con vencimientos hasta 2031 y 2032, bonos soberanos cortos como el AL30 y deuda subsoberana, incluyendo el bono de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se incorpora exposición parcial a instrumentos en pesos mediante fondos comunes orientados a renta fija de corta duración y cobertura inflacionaria.

ONs

Para perfiles más agresivos, las carteras suman exposición a obligaciones negociables de mayor duration, bonos provinciales con sólidos fundamentals fiscales y bonos soberanos de mayor potencial de compresión de riesgo país.

A su vez, la estrategia incrementa la participación de instrumentos en pesos mediante fondos orientados al financiamiento corporativo, acciones argentinas y exposición al sector bancario, donde destacan valor relativo y potencial de recuperación de rentabilidad en la segunda mitad del año.

Finalmente, las carteras más dinámicas también incorporan exposición internacional a través de Cedear, con foco en compañías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Entre ellas, Adcap destacó a META, donde observan valuaciones atractivas frente a comparables y una creciente monetización de sus inversiones en IA, especialmente a través de plataformas como WhatsApp y Messenger.