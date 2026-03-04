Los mercados globales se recuperan tras conocerse un informe que indica que Irán hizo contacto “secreto e indirecto” con EE.UU. para negociar el fin de la guerra en Medio Oriente, lo que disparó las esperanzas de que el conflicto pueda llegue a su fin pronto. Un reporte antes de la apertura de The New York Times señaló que agentes de inteligencia iraníes se comunicaron “indirectamente con la CIA un día después de los ataques”. Sin embargo, funcionarios estadounidenses se mantienen escépticos sobre la posibilidad de una desescalada en el corto plazo, tanto por parte de la administración Trump como de Irán. En ese contexto, los bonos soberanos argentinos en dólares operan con mayoría de subas, en una rueda de recuperación moderada tras la presión de los últimos días. Aun así, el riesgo país se mantiene en niveles elevados y marca 561 puntos básicos. En la curva de globales bajo ley extranjera, los avances son generalizados. El GD29 sube alrededor de 0,3%, el GD30 gana 0,3%, mientras que en el tramo medio las mejoras son algo mayores: GD35 avanza cerca de 0,8% y el GD38 también ronda 0,8%. En los vencimientos más largos, el GD41 trepa aproximadamente 0,7% y el GD46 cerca de 0,6%. Los bonares replican la misma dinámica positiva. El AL29 sube cerca de 0,4%, el AL30 avanza alrededor de 0,6%, mientras que AL35 gana cerca de 0,3% y el AL38 se mueve también en torno a 0,6%. Los ADR argentinos que cotizan en Wall Street operan este miércoles con mayoría de subas, en línea con un rebote moderado de los mercados tras la fuerte volatilidad global de las últimas ruedas. Entre los avances más destacados aparece Telecom Argentina, que lidera las ganancias con un salto de +3,5%. También muestran un desempeño positivo Loma Negra (+1,7%), Pampa Energía (+1,4%) y Central Puerto (+1,2%), dentro del segmento energético y de infraestructura. En el sector financiero el comportamiento es más moderado. Grupo Supervielle avanza +0,9%, mientras que Grupo Financiero Galicia ADR prácticamente se mantiene estable con una mejora marginal de +0,5%. En Buenos Aires, el S&P Merval arrancó la jornada con un fuerte rebote de más de 1% en pesos, sin embargo, pasado el mediodía volvió al rojo. Lideran las bajas Transporadora de Gas del Sur, Supervielle y Banco Macro. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que el mercado internacional atraviesa un período de fuerte volatilidad por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que presiona al alza a los commodities energéticos y golpea a los activos de riesgo. “El mercado internacional viene moviéndose en un contexto altamente turbulento, ante la escalada en los conflictos bélicos en Medio Oriente, que presionan sobre los precios de commodities energéticos al alza y a la baja en los activos de riesgo. Los premarket del miércoles muestran una recuperación en acciones internacionales, aunque la tensión está lejos de disiparse”, explicó. En ese contexto, Franco sostuvo que en la Argentina el foco del mercado no está solo en la acumulación de reservas del Banco Central, sino también en la dinámica monetaria y el comportamiento de las tasas en pesos. “Pensando en Argentina, la mirada del mercado está no solo en las compras del BCRA, que continúan, sino también en el plano monetario, con tasas de interés en pesos altamente sensibles a las condiciones de liquidez, en un esquema discrecional en el que las licitaciones del Tesoro actúan como regulador de liquidez”, indicó. El economista agregó que en las últimas ruedas se habría observado alguna intervención del Banco Central para moderar la tensión en el mercado monetario. “Vimos en las ruedas previas alguna intervención presunta del BCRA inyectando pesos, algo que muestra que el Gobierno saldría a intervenir en caso de que la tasa de mercado suba demasiado”, afirmó. De cara a los próximos meses, Franco consideró que la estabilidad del esquema monetario será un factor clave para sostener el sistema financiero en pesos. “Hacia adelante, un esquema monetario con tasas menos volátiles pero siempre positivas en términos reales es clave para apuntalar los depósitos en moneda local y la capacidad prestable de los bancos”, concluyó. Las acciones de Estados Unidos operan en terreno positivo después de que datos económicos mostraran que el sector de servicios se expandió al ritmo más rápido desde mediados de 2022. Y por el reporte mencionado anteriormente entre Washington y Teherán. Los papeles del sector de viajes, sensibles al precio del petróleo, ostentan comportamiento mixto tras haber subido en el premarket. American Airlines avanza 1,2%. Las petroleras y gasíferas como ConocoPhillips y Cheniere Energy retroceden 2,8% y 1,5%, mientras que el sector energético del S&P 500 caía 1,8%, liderando las bajas entre los sectores. Varios países de Medio Oriente también suspendieron temporalmente la producción de petróleo y gas, mientras Estados Unidos buscaba ampliar su campaña militar hacia el interior de Irán. No obstante, los anuncios del presidente Trump sobre una escolta naval estadounidense para los petroleros que atraviesen el Estrecho de Ormuz, junto con la implementación de seguros de riesgo político, aportaron cierto alivio al mercado. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señaló el martes que la economía estadounidense ha demostrado ser resiliente frente a los shocks en los precios de la energía. El petróleo estadounidense cotizaba en torno a u$s 75, tras el fuerte rally registrado esta semana. Así, el Dow Jones sube 0,4%, el S&P 500 trepa 0,6%, y el Nasdaq Composite avanza 1,1%. El índice de volatilidad VIX, conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, bajaba más de 1% puntos hasta 22,51, mientras que el índice Russell 2000, sensible a las tasas de interés, anota una leve suba. Las acciones vinculadas al sector cripto también subían con fuerza: Strategy y Coinbase ganaban alrededor de 11,5% y 9,3%, respectivamente, acompañando un salto de 5,4% en Bitcoin.