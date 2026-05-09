Con la atención del mercado dividida entre la fuerte liquidación de divisas del agro local y un escenario internacional marcado por la histórica transición en la Reserva Federal, los inversores recalibran sus estrategias para el quinto mes del año. En este contexto, Bull Market Brokers actualizó su cartera recomendada para mayo de 2026, advirtiendo que las bajas tasas de caución vigentes podrían despertar un nuevo apetito dolarizador en la plaza porteña. Frente a este panorama, la firma armó un portafolio que prioriza el corazón energético y financiero argentino, sumado a apuestas internacionales tácticas para transitar la volatilidad que generará la inminente cumbre geopolítica entre Donald Trump y Xi Jinping. La columna vertebral de la nueva estrategia concentra entre un 60% y un 70% del capital en activos locales de alta convicción. El sector energético se mantiene como el motor indiscutido del portafolio, con Central Puerto (CEPU) y Pampa Energía (PAMP) actuando como el núcleo de la inversión. A este bloque se suma Transportadora de Gas del Sur (TGS) con una mirada de mediano plazo, ya que los analistas ven un fuerte catalizador estructural en el negocio del gas y la consolidación del sendero de exportación regional, especialmente hacia Chile bajo el nuevo escenario político del país vecino. En el terreno financiero, la gran ficha local de la Alyc es el Grupo Financiero Galicia (GGAL). La firma fundamenta esta decisión en la expectativa de que el crédito privado comience a moverse con mayor agilidad y el sistema bancario recupere profundidad comercial, una dinámica atada a la normalización de la curva de pesos y los balances del primer trimestre. Esta apuesta directa al equity argentino se da en un mes clave, donde la plaza local también sigue de cerca la inminente revisión anual del índice MSCI para evaluar las chances —hoy bajas— de un regreso de la Argentina a la categoría de mercado emergente. Para la porción internacional, la cartera experimentó una rotación táctica orientada a tomar ganancias y buscar nuevas oportunidades. El broker decidió desarmar sus posiciones de corto plazo en Caterpillar y la local Mirgor para incorporar dos activos con fuerte potencial alcista. El primero es el gigante chino del e-commerce JD.com, que entra al portafolio con una ponderación del 5% como una jugada especulativa. El objetivo es aprovechar sus bajos múltiplos históricos y la expectativa de que un tono conciliador en la inminente reunión bilateral entre Estados Unidos y China disipe la actual prima de riesgo geopolítico. La segunda incorporación internacional apunta directo a la nueva guerra armamentística digital: el ETF CIBR, enfocado en ciberseguridad. Con otro 5% de participación, esta apuesta busca capturar el explosivo aumento del presupuesto militar del Pentágono y de las grandes corporaciones para defenderse de los ataques ejecutados mediante inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la estrategia conserva a Microsoft (MSFT) como su gran estandarte tecnológico a largo plazo tras presentar un balance con sólidas ganancias en la nube, y mantiene a Berkshire Hathaway (BRK.B) para aportar la dosis necesaria de diversificación conservadora. Finalmente, el equipo de Research no descuida el factor riesgo ante un mercado estadounidense que transita el fin de la era de Jerome Powell en la Fed y una posible política monetaria más dura con la llegada de Kevin Warsh. Para proteger el capital, mantienen una posición de cobertura del 10% a través del Cedear del fondo PSQ, que rinde de forma inversa al índice Nasdaq. Los estrategas advierten que, si el perfil del inversor está muy volcado a los activos tecnológicos extranjeros en lugar del riesgo argentino, esta herramienta de protección bajista debería ampliarse hasta ocupar un 30% de la tenencia, blindando la rentabilidad frente a las turbulencias de Wall Street.