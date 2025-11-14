El mensaje final de Warren Buffett a sus accionistas: “Decidí qué quieres que diga tu obituario y viví para merecerlo”.

La despedida de Warren Buffett como responsable directo de Berkshire Hathaway no llegó con números, gráficos ni advertencias de mercado. En cambio, su carta más reciente puso el foco en algo más profundo: el legado que cada persona deja cuando ya no está.

A sus 95 años, el inversor más influyente del siglo volvió a insistir en la idea que atraviesa toda su vida profesional: la importancia de vivir de tal manera que el recuerdo que quede sea coherente con los valores que decimos defender.

De allí la frase que pronunció en este último mensaje: “Decidí qué quieres que diga tu obituario y viví para merecerlo”. Un recordatorio directo, sin rodeos, que invita a mirar la vida -y el trabajo- con perspectiva de largo plazo, en un momento en el que Buffett se prepara para ceder definitivamente el protagonismo de la compañía.

¿Por qué Buffett vuelve al tema del legado?

La carta -publicada como parte del tradicional mensaje anual de Berkshire Hathaway- insiste en que el verdadero éxito no se mide por el patrimonio o la celebridad, sino por la conducta. Buffett sostiene que cada persona debería detenerse a pensar cómo quiere ser recordada y luego actuar en consecuencia.

Según su mensaje, lo decisivo no es la cantidad de dinero acumulado ni los cargos ocupados, sino la manera en que uno trató a otras personas, las decisiones éticas tomadas a lo largo del camino y la capacidad de reconocer y corregir errores.

Las tres lecciones que deja a inversores y líderes

De la carta y los análisis posteriores se desprenden tres ideas centrales:

1. No te quedes anclado en los errores. Buffett insiste en que equivocarse no invalida una vida o una carrera: lo importante es aprender y avanzar.

2. Elegí bien a tus referentes. El inversor aconseja rodearse de personas que representen aquello que uno aspira a ser como ser humano, no sólo como profesional.

3. La grandeza está en las acciones diarias. Buffett señala que los gestos de bondad, integridad y servicio son la verdadera vara para medir a una persona.

Una carta que marca transición y continuidad

Aunque Buffett deja de escribir las cartas como antes, no se retira por completo del consejo. Su mensaje busca asegurar que la cultura corporativa de Berkshire -centrada en la responsabilidad, la frugalidad y el largo plazo- sobreviva a su liderazgo personal.

La carta completa está disponible en el sitio oficial de la compañía.