En la Argentina, el dólar ocupa un lugar central en la vida económica. Es la principal referencia de ahorro y el termómetro que guía decisiones como la compra de inmuebles o autos. El dólar oficial cotiza a $ 1365 para la compra y $ 1415 para la venta en el Banco Nación, tras caer $ 50 en febrero y quedar $ 65 por debajo del cierre de 2025. Es su valor más bajo desde el 18 de noviembre. Durante años, dolarizarse fue sinónimo de protección. Frente a cada salto cambiario, el billete verde funcionó como refugio, incluso cuando quedaba guardado fuera del sistema financiero. Sin embargo, desde mediados de 2024, cuando la inflación comenzó a avanzar de forma sostenida por encima del ritmo de suba del dólar oficial, quienes dejaron sus billetes inmóviles empezaron a perder poder de compra en el mercado interno. A pesar de este cambio en el rendimiento, muchos siguen optando por guardar sus dólares en casa. Pero hacerlo sin ciertos recaudos puede convertirse en un problema adicional: el deterioro del papel moneda puede hacer que, al momento de cambiarlo, pierda valor o incluso sea rechazado. La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) confirmó qué tipos de billetes serán rechazados en bancos, cajeros y comercios minoristas norteamericanos, como así también en el resto del mundo: Billetes con cortes, esquinas faltantes o daños físicos visibles.Billetes con desgaste por humedad o exposición a altas temperaturas.Billetes con manchas, decoloración o marcas que dificulten su uso. A continuación, los errores más comunes y qué opciones tienen los ahorristas argentinos: El principal enemigo de los billetes es la humedad. El lugar de guardado tiene que ser un espacio seco y que no tenga exposición al calor (por ejemplo, descartar sitios cercanos a un caloventor o estufa). Otro error muy común es conservar los billetes dentro de una lata. Con el paso del tiempo, pueden verse afectados por el óxido y, por consiguiente, mancharse. Una alternativa a ello es guardarlos dólares en pequeños fajos dentro de bolsas con cierre hermético. También es usual que muchos ahorristas guarden fajos de dólares con banditas elásticas. Sin embargo, es necesario remarcar que, con el paso del tiempo, el material de la banditas se deteriora, por lo que este se pone pegajoso, se adhiere a los billetes y los mancha. Una opción ideal para reemplazar a las banditas es utilizar un papel que envuelva a los billetes. No se recomienda doblar los billetes, ya que pueden quedar marcados. Esto, claro está, puede llevar a deteriorar el papel moneda. Por este motivo, es preferible dejarlos extendidos.