El dólar oficial no para de caer en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y este martes alcanzó los $ 1425 para la venta. Esto representa una caída del $ 40 en lo que va del segundo mes del año y se ubica $ 55 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). Sin embargo, el analista financiero Salvador Di Stefano, conocido popularmente como el Gurú del Blue, sostuvo en una entrevista por Radio Rivadavia su postura de que el dólar dejó de ser un negocio como inversión. El especialista fue consultado acerca de los índices de inflación en 2026 y planteó que la estabilidad monetaria forzará un reajuste de precios a la baja. “Habrá un cambio fundamental a partir de marzo”, anticipó. El analista sostiene que el Banco Central está ejecutando un “doble juego”: compra dólares para fortalecer reservas, pero absorbe inmediatamente los pesos emitidos mediante licitaciones de letras del Tesoro. “Vos antes exportabas a $ 1.500 y estás exportando a 1.416. Si llegás a tener una baja a $ 1.400 o a $1.380, hay un montón de precios que tienen que arbitrar. Con lo cual, no va a ser un marzo tradicional para Argentina en donde los precios suelen subir”, insistió. Di Stefano fue tajante sobre su negativa de recomendar la compra de divisa extranjera. “Desde que asumió Milei hasta ahora, nunca recomendé comprar dólares“, afirmó de forma categórica. Para el analista, la política oficial se rige por una máxima inquebrantable: la tasa de interés debe ser superior a la inflación, y la inflación debe superar a la tasa de devaluación del dólar. El Gurú del Blue insistió en que aquel que apuesta al billete verde termina perdiendo poder adquisitivo en términos reales y, en cambio, sugirió: “Tratá de comprar cosas y rotarlas, poner la plata en tasa de interés en pesos o comprate activos financieros del Estado, bonos o acciones“. En este apartado, mencionó específicamente títulos de empresas con fuerte presencia territorial y tecnológica como YPF, Mercado Libre o Havanna.