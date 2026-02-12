Tal como sucedió en las últimas sesiones, son las acciones argentinas en Wall Street y en la Bolsa local los que más sufren. Telecom Argentina encabeza la baja con 9,2%; Banco Supervielle 7,4% y Grupo Financiero Galicia 7,4%. Es una sesión toda roja para los papeles argentinos que cotizan en esa plaza, inclusive para Mercado Libre que recibió un upgrade por parte de JP Morgan y arrancó la sesión con subas cercanas al 4 por ciento. En Buenos Aires, el S&P Merval cae casi 5% en pesos y medido en dólares cae por debajo de los u$s 2000 luego de bajar a u$s 1957. Es una sesión teñida de rojo para el Panel Líder con bajas de 7,9% para BBVA, del 7,6% Para Grupo Financiero Galicia y del 6,2% para Supervielle. Los bonos soberanos en dólares operan este jueves con tono positivo, en una rueda donde el riesgo país se ubica en 508 puntos básicos y se mantiene dentro del rango de compresión que el mercado viene consolidando en las últimas semanas. En la curva de ley extranjera el movimiento es firme en el tramo medio y largo. El GD29 sube 1,4% en el día y acumula un avance mensual de 2,4%, aunque todavía muestra una leve baja en el año (-0,8%), con un rendimiento de 7,1%. El GD30 gana 1,3% y ya suma 2,8% en febrero, con yield de 8,1%. El tramo medio-largo muestra mayor dinamismo: el GD35 avanza 0,9% y acumula una suba mensual de 4%, mientras que el GD38 escala 0,7% en la rueda y 3,8% en el mes. Más atrás en la curva, el GD41 y el GD46 también operan en verde, con mejoras cercanas al 0,8% y 0,6% respectivamente. En los bonares el comportamiento es similar, aunque algo más selectivo. El AL29 sube 1,1% en el día. El AL30 avanza 1,2% y el AL35 mejora 1,3%. El AL38 y el AL41 también operan en terreno positivo, con subas que rondan el 0,8%–1%. Al respecto, Nau Bernués, asesor financiero, CEO de Quaestu, comentó en diálogo El Cronista justo ahora aumentó muy fuerte la probabilidad del shutdown en Estados Unidos, lo que generó una salida de riesgo a nivel global. En ese contexto, comentó que “el S&P Merval suele sobrerreacionar en estos casos y que el principal flujo de LATAM lo capta Brasil, por lo que al índice porteño le está costando salir de la zona en la que se encuentra hace varios meses”. Para Bernués, con consolidación de reformas, menores restricciones cambiarias y baja del riesgo país el S&P Merval tiene potencial para subir fuerte, “pero bueno esto es Argentina y la volatilidad siempre va a estar y el alto riesgo asociado también”, concluyó. Por su parte, Ayelén Romero, analista de mercado en Rava Bursátil, dijo a este medio que en una semana marcada por la alta volatilidad en los mercados internacionales, los ADR argentinos se encaminan a cerrar en terreno negativo. Sin embargo, al analizar el comportamiento de las acciones locales que cotizan en Wall Street, Romero consideró que es clave contemplar el contexto general que atraviesa el mercado estadounidense. Romero recordó que tras varias jornadas de fuertes bajas, Wall Street se encuentra asimilando datos económicos que se conocieron recientemente y una serie de noticias negativas vinculadas, principalmente, al sector tecnológico y a la industria de la inteligencia artificial. Para la experta, este escenario impulsó una postura más defensiva por parte de los inversores, con una rotación hacia sectores más conservadores, como el consumo masivo, y una reducción de exposición en segmentos de mayor riesgo. En este marco, “la caída de los ADR no necesariamente responde exclusivamente a una salida de capitales de activos argentinos, sino que también se inscribe en un movimiento global de menor apetito por riesgo”, advirtió. A nivel local, durante la semana se conocieron diversos acontecimientos con impacto en el mercado de capitales, como avances en la reforma laboral, las compras del Banco Central y una nueva licitación de deuda. Si bien estos factores fueron interpretados en términos generales como señales positivas, “no resultaron suficientes para que el S&P Merval lograra desacoplarse de la dinámica negativa proveniente de Wall Street”, dijo Romero. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos caen con fuerza este jueves ante una renovada ola de ventas en acciones de software y tecnología, mientras que datos sólidos del mercado laboral moderaron las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). Todas las acciones del grupo conocido como las “Siete Magníficas” operaban en baja, con Apple y Amazon que recortan 3,7% y 3%, respectivamente. Los recientes resultados de las grandes tecnológicas reavivaron las preocupaciones de los inversores sobre el ambicioso nivel de gasto en capital previsto para este año. Se espera que Amazon, Google, Meta y Microsoft destinen en conjunto alrededor de u$s 650.000 millones en la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial. El Dow Jones Industrial Average 1,3%; el S&P 500 pierde 1,3% y el Nasdaq Composite retrocede 1,8%. Cisco se hunde 11% luego de que el proveedor de equipos de red reportara un margen bruto ajustado trimestral por debajo de lo esperado. Los fabricantes de computadoras personales también caían después de que la china Lenovo advirtiera sobre presiones en los envíos debido a la escasez de chips de memoria. HP y Dell Technologies retrocedían 6,4% y 9,2%, respectivamente. Sobre la rotación que ocurre en esa plaza, Marcelo Lezcano, presidente de Catalaxia, dijo a este medio que, el mercado estadounidense exhibe un marcado desequilibrio entre el peso relativo de las acciones growth y las value dentro del S&P 500, “en niveles comparables a los observados antes del estallido de la burbuja tecnológica del año 2000”. Para Lezcano, esta distorsión no se limita al S&P 500, sino que también se replica en el Russell 1000, lo que refuerza la lectura de un mercado con elevada concentración en compañías de crecimiento y múltiplos exigentes. En este contexto, el estratega consideró que se configura un punto de partida atractivo para las acciones value. “Bajo esa tesis, en Catalaxia hemos venido incrementando exposición en este segmento, tanto en nuestra cartera internacional como en nuestras carteras de Cedear en Argentina”, dijo. Entre las principales posiciones se destacó Global Ship, compañía dedicada al alquiler de embarcaciones para transporte marítimo internacional. A pesar de haber registrado una suba del 68% en el último año, Lezcano estimó que aún presenta un potencial de revalorización superior al 40%. “Actualmente representa el 20% de nuestra cartera Global Value”. Asimismo, señaló que mantiene una posición relevante en el sector energético, tanto a través de Cedear como en cartera internacional. “En este sentido, estamos posicionados en British Petroleum, petrolera británica con participación en Pan American Energy en Argentina, compañía que viene realizando inversiones significativas en Vaca Muerta”, sentenció.