Con los cambios normativos en vigencia, un esquema de pagos previsible y la continuidad del esquema de bandas cambiarias, el sector importador afronta un 2026 con nuevos desafíos, marcados por factores externos y presiones locales que pueden presentar crisis y oportunidades. “No se trata simplemente de más importaciones, sino de importaciones diferentes”, explicó Gabriel Salomón, director de Jidoka, y puso énfasis en la flexibilidad como uno de los activos más valiosos en el nuevo escenario. El salto de 24,7% interanual, que significó la demanda de u$s 75.791 millones más que el año anterior y una explosión del 270% en el régimen “puerta a puerta”, cambio el escenario y plantea nuevos interrogantes. Los empresarios ya no calculan cuánto se puede importar, sino cómo hacerlo con inteligencia en un entorno de “normalización” económica. “Aquellos que permanezcan estáticos enfrentarán una presión creciente de competidores más ágiles”, agregó Salomón. Según la consultora Abeceb, durante el tercer año de gestión de Javier Milei, las importaciones en Argentina tenderán a sostener un sendero de crecimiento, aunque con un perfil más selectivo y heterogéneo entre sectores, en un contexto macroeconómico que avanza hacia la consolidación de la normalización. “El nuevo esquema de bandas cambiarias, una desinflación más gradual, la recalibración del acuerdo con el FMI y un proceso todavía incipiente de remonetización configuran un escenario en el que la apertura comercial continúa, pero sin derivar en un boom generalizado de importaciones”, analizan desde la consultora que lidera Mariana Camino. Después de un año de transformaciones regulatorias, explosión del e-commerce y diversificación de proveedores la “agilidad estratégica” será el factor de supervivencia. Cómo capitalizar el acuerdo con EE.UU. y la diversificación de proveedores. 1. El nuevo mapa de proveedores: Más allá de China Aunque China y México dominaron el terreno en 2025, el 2026 exige una reconfiguración geográfica. La tendencia global hacia el friendshoring y el nearshoring obliga a mirar hacia el sudeste asiático. 2. Especialización “última milla” El consumo cambió: solo en el primer semestre de 2025, los argentinos gastaron u$s 1500 millones en ropa y accesorios importados. Este flujo ya no viaja solo en grandes contenedores, sino en miles de pequeños envíos. 3. Nuevo acuerdo comercial La entrada en vigor del acuerdo comercial con Estados Unidos abre una ventana histórica para el ingreso de productos norteamericanos con beneficios arancelarios. 4. Anticiparse al conflicto La tensión comercial entre China y Estados Unidos genera “grietas” en los mercados globales que pueden ser aprovechadas por importadores atentos. “2026 promete ser un año determinante para el sector de importaciones en Argentina”, analizó Salomón y señaló que “aquellos que logren identificar oportunidades, diversificar riesgos, y adaptarse rápidamente a cambios, estarán posicionados para prosperar”.