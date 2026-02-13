El tema central que el Gobierno analiza junto a los distintos actores financieros en las últimas jornadas es cómo aprovechar la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal para lograr que se vuelquen más dólares hacia la economía y apuestan al mercado de capitales como un canal clave. Eso se combina con la propuesta de una búsqueda conjunta de un camino de salida para el cepo a las empresas. Son varios los puntos que negocian con los CEO de las Alycs. El objetivo principal es analizar distintos caminos de acción conjunta para liberar nuevas capas de cepo para empresas. En ese sentido, trabajan en cómo lograr un vehículo más rápido que lleve los dólares del colchón hacia el mercado de capitales. “Se habla de flexibilizar la restricción cruzada (MULC/MEP/CCL), pero no parece que vayan a avanzar en ese sentido de manera inmediata”, dijo una fuente de una Alyc a El Cronista. No obstante, hay otra opción que analizan para abrir el camino a los dólares del colchón hacia el mercado de capitales. “Buscan que puedan ir directamente hacia instrumentos de inversión, sin pasar por los bancos. Para ello, tienen que reformar algunas normas de la Unidad de Información Financiera, algo que no parece tan imposible como modificar la normativa financiera internacional que regula a las entidades bancarias”, dijo una fuente con acceso a las conversaciones entre los CEO de los Alyc y el Gobierno. De hecho, Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, dio indicios en ese sentido hace unos días. “Se habló fundamentalmente sobre la implementación de la ley de inocencia fiscal y la importancia de su impacto positivo en el mercado de capitales argentino”, dijo en un posteo de X. Una voz cercana a las casas de bolsa informó a este medio que lo que el Gobierno busca es “que las ALYC saquen más productos en dólares para que los ahorristas aprovechen la inocencia fiscal y canalicen los ahorros no declarados hacia el mercado de capitales”. El foco estaría puesto en los Fondos Comunes de Inversión en dólares. La idea es ofrecer instrumentos con rendimiento atractivo para fomentar el ingreso de los dólares del colchón hacia el mercado de capitales. Otro de los puntos que se pusieron sobre la mesa de negociación es cómo se va a implementar la administración de los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La reforma laboral, que obtuvo media sanción en el Senado y que próximamente se debatirá en la Cámara de Diputados, incorpora esta figura para reemplazar el sistema de indemnizaciones que rige actualmente. El objetivo que tendrá es asistir a los empleadores en el cumplimiento del pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales. Y, en ese sentido, lo que se negocia es cómo se constituirán las administradoras para gestionar el manejo de fondos. La idea principal que se maneja en el mercado es que las Alyc sean las que lo administren, pero el análisis de las reuniones giró principalmente en torno a cómo será la ejecución. Algunas voces hablan de que se analiza una operación de recompra de títulos públicos. En ese sentido, las casas de bolsa cumplirían un rol fundamental y alivianaría mucho el peso de la deuda que tiene el Tesoro para los próximos meses. Y, finalmente, el Gobierno tiene en la mira la recategorización de Argentina dentro del índice MSCI. Hoy, el país está calificado como “standalone” y aspira a ser “emergente”. No obstante, eso no se logra de manera automática o fácil. Uno de los requisitos clave que debe cumplir el Gobierno para poder alcanzar ese objetivo es levantar el cepo al dólar para empresas. Por eso es una de las prioridades en las negociaciones al día de hoy.