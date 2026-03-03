A tres años de su lanzamiento, DolarApp logró una ronda de inversión de u$s 70 millones y se transformó en ARQ, acelerando su expansión regional y su propuesta de valor hacia una plataforma que resuelve las finanzas del día a día. Respaldada por inversores de gran trayectoria como Sequoia Capital, Founders Fund de Peter Thiel y Kaszek, de los argentinos Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, la compañía superó los 2 millones de clientes a nivel global y avanza en la expansión de su propuesta con nuevas soluciones de inversión, consumo y crédito, que incluyen su nueva tarjeta Prestige. En Argentina, la app integra cuentas en pesos, dólares y euros digitales para recibir y enviar pagos al exterior, tarjetas internacionales para viajes y compras online, herramientas de inversión y una oferta de crédito. Con el objetivo de competir con los bancos por un segmento de clientes ABC1, es decir profesionales de altos ingresos y usuarios con movilidad global, la fintech redobla su apuesta por los pagos y cobros cross border, apostando por las stablecoins como una infraestructura más rápida y eficiente para las finanzas internacionales. ARQ nació en ese punto de inflexión y rápidamente se posicionó como la plataforma elegida por consumidores afluentes de toda la región. En su reporte anual más reciente, Stripe, compañía líder mundial en infraestructura de pagos, destacó a DolarApp como uno de los principales socios de la categoría y un ejemplo de casos de uso reales y escalables de stablecoins. “Ayudamos a nuestros usuarios a gastar internacionalmente con tasas de conversión justas y a recibir pagos del exterior con la simplicidad de una cuenta local”, señaló Fernando Terrés, cofundador y CEO. “Pero estamos construyendo mucho más que finanzas transfronterizas. Con ARQ, nos expandimos hacia las finanzas cotidianas, incluyendo inversión y nuestra tarjeta de crédito Prestige, diseñada para clientes que necesitan un producto global en el que puedan confiar”, agregó. Los tres cofundadores –Fernando Terrés (CEO), Zach Garman (CPO) y Álvaro Correa (COO)– formaron parte del equipo ejecutivo de Revolut, donde lideraron productos vinculados a remesas, servicios premium y cripto. La compañía empezó a operar en México en 2022, se expandió poco después a Argentina y Colombia, y más recientemente a Brasil. “Crecimos de forma veloz construyendo productos enfocados en las necesidades del consumidor afluente. Alcanzar los 2 millones de usuarios es un hito importante, pero creemos que es solo el comienzo”, aseguró, por su parte, Correa. En Argentina, el crecimiento y la adopción de la plataforma financiera han sido sostenidos desde su lanzamiento. La propuesta de valor conectó de manera natural con las necesidades locales, en un país históricamente acostumbrado a operar en múltiples monedas, especialmente en dólares, y con una fuerte impronta internacional, tanto por viajes como por trabajo. Actualmente, ARQ cuenta con más de 100 empleados distribuidos entre Nueva York, Buenos Aires, San Pablo, Cracovia, Ciudad de México, Bogotá y Londres