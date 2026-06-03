La relación entre innovación financiera, desarrollo productivo y atracción de inversiones ganó protagonismo en los últimos años a medida que sectores estratégicos de la economía argentina ampliaron su capacidad de crecimiento. En ese escenario, el acceso al crédito, la modernización de los sistemas de pago y la infraestructura financiera aparecen como herramientas cada vez más relevantes para acompañar proyectos de gran escala.

Con ese enfoque, la Cámara Argentina Fintech realizará el próximo 9 de junio una nueva edición de los Fintech Meetups, su ciclo federal de encuentros sobre innovación financiera, tecnología y desarrollo económico. La jornada tendrá lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y reunirá a representantes del ecosistema tecnológico, la industria energética y el sector público.

Vaca Muerta y economía argentina: cuál será el foco del encuentro

La edición de Neuquén pondrá el foco en tres ejes centrales: el desarrollo de Vaca Muerta y su impacto en la economía nacional, el papel de los pagos y el crédito para acompañar el crecimiento productivo y los desafíos que enfrenta la provincia para consolidarse como uno de los principales polos de desarrollo del país.

El encuentro contará con la participación de la Cámara de Empresas Químicas y Petroquímicas de Neuquén y Afines de Neuquén, Stefanini Group e Infotech Patagonia como anfitriones locales.

La apertura estará a cargo de Raúl Piccolo, vicepresidente de la Cámara Argentina Fintech; Yamil Quispe, presidente de QPQ; Diego Ossa, CEO South of LATAM de Stefanini Group; y Claudio Monsalvo, presidente de InfoTech.

Vaca Muerta hoy: presente y futuro de la industria energética

Uno de los momentos centrales de la jornada será la exposición “Vaca Muerta hoy: presente y futuro próximo de una industria en expansión”, a cargo de Raúl Krasuk, Well Construction Manager de Vista Energy.

La presentación analizará el impacto que tiene el desarrollo energético sobre la economía argentina y las oportunidades que se abren para la inversión, la producción y la generación de empleo durante los próximos años.

Pagos, crédito e infraestructura financiera para impulsar la producción

Otro de los paneles destacados será “El dinero detrás de la producción: pagos, crédito e infraestructura financiera”.

La mesa reunirá a Mauro Pincolini, CEO de SG Fintech; Bruno Cerisoli, Payfacs & Partners Head de Payway; Christian Balatti, country manager Argentina de Stefanini Group; Agustín Vargas Oria, CFO de BELO; y Germán Bianchini, Head of Business Development de Fiwind.

Moderado por Mariano Giraffa, director de Medios de Pago de la Cámara Argentina Fintech, el debate abordará cómo la innovación financiera puede acelerar el desarrollo productivo mediante nuevas soluciones de financiamiento, pagos e infraestructura digital.

Neuquén 2030: desafíos y oportunidades para consolidar el crecimiento

La agenda incluirá además el panel “Neuquén 2030: desafíos y oportunidades de una nueva etapa de crecimiento”.

Participarán Jesús Alberto Almada, CEO de ITSur; Juan Manuel Morales, subsecretario de Industria y Modernización del Gobierno de Neuquén; Yamil Quispe, presidente de QPQ; y Gonzalo Echegaray, director de Bizion Escuela de Negocios.

Los expositores analizarán el aporte que pueden realizar la innovación, la tecnología y la articulación entre actores públicos y privados para sostener el crecimiento económico de la provincia.

Fintech Meetups 2026: el recorrido federal de la Cámara Argentina Fintech

“Neuquén representa hoy una de las expresiones más claras del potencial de crecimiento que tiene la Argentina. Desde la Cámara Argentina Fintech creemos que la innovación, la competencia y el acceso a nuevas herramientas de financiamiento pueden desempeñar un papel clave para acompañar ese desarrollo. Queremos que este encuentro sea un espacio para conectar a quienes están impulsando la transformación económica del país”, afirmó Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Fintech.

Los Fintech Meetups se consolidaron en los últimos años como uno de los principales espacios de encuentro del ecosistema financiero argentino. A través de este ciclo, la entidad busca federalizar el debate sobre innovación financiera y acercar la discusión sobre el futuro del dinero a distintos polos tecnológicos del país.

Los Fintech Meetups son uno de los principales espacios de encuentro del ecosistema financiero argentino Archivo

La edición 2026 contempla encuentros en Buenos Aires, Neuquén, Salta y Córdoba, con la participación de empresas, emprendedores, inversores, reguladores y especialistas que analizarán los desafíos y oportunidades que plantea la evolución de la industria fintech en Argentina.