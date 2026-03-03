La aversión al riesgo crece a nivel global y la Argentina sufre las consecuencias al igual que la mayoría de los mercados emergentes. El riesgo país se acerca a los 600 puntos, su mayor nivel del año y los ADRs se desploman hasta 14% en Wall Street mientras el S&P Merval también pierde 1,13%. El impacto de la guerra en Medio Oriente en mercados globales se hace más fuerte y los activos argentinos no escapan a la tendencia. Los bonos soberanos en dólares se hunden hasta 1,6% en Wall Street. Es tiene su consecuente impacto en el riesgo país, que sube 5,8% hasta los 598 puntos y alcanza su nivel más alto en lo que va del año. Los Globales son los que más caen, encabezadas por el GD35 y el GD38, que pierden 1,6%. Noticia en desarrollo.-