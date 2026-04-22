El precio del dólar oficial muestra una marcada tendencia a la baja en los primeros meses de 2026, con un valor que se mantiene $ 80 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). Sin embargo, el economista Claudio Caprarulo sostuvo que un tipo de cambio planchado es “poco sostenible” en el corto plazo. En diálogo por Cuentas Claras, en El Cronista Stream, el director de la consultora Analytica aseguró que el valor del dólar ya casi no tiene ventaja competitiva frente a la herencia recibida de la gestión anterior. “Estás apenas 2% arriba del tipo de cambio real de lo que había en el gobierno de Alberto Fernández. Y todos sabíamos que asumías con un tipo de cambio que estaba totalmente atrasado y no era consistente ni sostenible. Volviste a lo mismo”, advirtió. Ante la consulta sobre si es necesaria una corrección cambiaria, Caprarulo sugirió que “deberías tener un tipo de cambio más alto”. No obstante, aclaró que esto no implica un “shock devaluatorio” brusco de un día para el otro. “Pero claramente esta política desde noviembre del año pasado de que el tipo de cambio en términos nominales caiga mes a mes parece poco sostenible“, remarcó. Para el economista, mantener el tipo de cambio “planchado” no solo afecta la producción local, sino que debilita el frente financiero del país. En detalle, puso el foco en la necesidad de acumular reservas y explicó que, con un dólar atrasado, se vuelve mucho más difícil captar divisas genuinas. “Claramente eso no está resuelto, sino el Gobierno no tendría que estar discutiendo ahora con los organismos multilaterales colaterales para poder volver a colocar más deuda”, justificó. En este sentido, Caprarulo señaló que la clave del flujo de divisas sigue pasando por lo que defina el agro, sector que hoy sostiene la oferta de dólares. Sin embargo, advirtió que los productores enfrentan un escenario complejo de cara a la próxima campaña, donde el “fuerte aumento de los fertilizantes y del combustible” choca con un tipo de cambio que no acompaña la suba de costos. Además, Caprarulo destacó que la Argentina se encuentra inmersa en un contexto de “shock externo” donde los socios regionales, como Brasil, comenzaron a devaluar sus monedas. En este contexto, concluyó que la política de mantener el tipo de cambio nominal con ajustes mínimos parece poco sostenible.