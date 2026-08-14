El impuesto más odiado que nadie puede eliminar: cómo impacta en el precio final y en el costo del crédito
Puede afectar más a pequeños empresarios, su costo se acumula por capas y el usuario no es informado sobre su impacto real. El dilema de IIBB, de impacto negativo para los productores a gran fuente de financiación de las provincias.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 14 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.