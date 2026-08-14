El uso de la capacidad instalada en la industria alcanzó el 59,1% en junio de 2026. Según el último informe técnico publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el nivel general mostró un leve repunte interanual frente al 58,9% registrado en el mismo mes del año anterior.

El impulso del índice estuvo traccionado por cinco bloques sectoriales que lograron ubicarse por encima de la media. Se trata de la refinación del petróleo (86,7%), las industrias metálicas básicas (68,7%), sustancias y productos químicos (67,0%), papel y cartón (66,2%) y alimentos y bebidas (64,4%).

El salto más destacado se dio en las metálicas básicas, impulsado por un aumento interanual del 8,2% en la producción de acero crudo. Por su parte, la industria alimenticia mejoró sus márgenes de utilización de planta gracias a un incremento sostenido en la molienda de oleaginosas para la elaboración de aceites de soja y girasol.

En la vereda opuesta, la mayor parte del entramado manufacturero continuó operando con altos niveles de capacidad ociosa . Los peores registros correspondieron a los productos de caucho y plástico (41,0%), la metalmecánica excluida la industria automotriz (41,5%) y el propio sector automotriz (45,5%).

La contracción de la metalmecánica se explica por fuertes derrumbes en el nivel de actividad de dos rubros clave de su cadena. La fabricación de maquinaria agropecuaria anotó una caída interanual del 27,9%, mientras que la producción de aparatos de uso doméstico se desplomó un 22,9% frente a junio de 2025.

El sector automotriz también reflejó un claro retroceso, perdiendo más de seis puntos porcentuales respecto al 52,0% de uso de planta que exhibía un año atrás. El organismo estadístico atribuyó esta baja directamente a una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales locales durante el mes relevado.