La exsecretaria de Energía y senadora nacional Flavia Royón destacó la oportunidad histórica que representa el sector minero para diversificar la matriz exportadora de la Argentina y generar dólares genuinos para el país.

En una entrevista con El Cronista Stream, sostuvo que la Argentina debe dejar de creer en soluciones mágicas de un único sector.

“No nos va a salvar un sector, no nos va a salvar Vaca Muerta, no nos va a salvar el litio, no nos va a salvar el cobre”, planteó la senadora, resaltando en que “la Argentina necesita de todos los sectores” en conjunto.

Entre ellos, mencionó el agro, la agroindustria, la energía y, de manera urgente, la minería.

Una oportunidad histórica para ser una superpotencia minera

“Yo te puedo asegurar que la minería va a cambiar el Norte del país, va a cambiar Cuyo, ojalá que cambie la Patagonia ... Va a ser diametralmente distinto y ya lo vimos por ejemplo en San Juan”, planteó la exsecretaria de Energía.

Royón explicó por qué Argentina no desarrolló la minería décadas atrás, a pesar de contar con recursos excepcionales y habló sobre la gran oportunidad que tiene por delante.

Haciendo un repaso por la historia, mencionó que el primer impulso vino de Carlos Menem con la Ley de Inversiones Mineras. “Ahí se construyeron los grandes proyectos de la Argentina que son los que están trabajando al día de hoy”, indicó.

Sin embargo, ese impulso no se renovó “porque nadie hablaba de minería” y porque el sector, aún hoy, carece de “buena reputación”.

El contraste con Chile y Perú resultó determinante. Ambas naciones, con menos recursos que Argentina, desarrollaron la minería como eje estratégico y tomaron ventaja.

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Para Royón, hoy el escenario cambió. Destacó que en la última elección ya todos hablaban de minería y que el presidente Javier Milei impulsa constantemente el sector.

“Hay una licencia social que es que la sociedad donde se desarrollan los proyectos te dé el aval o esté familiarizada con la actividad, que es lo que pasa en Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan”, remarcó.

En este sentido, Royón aseguró que el contexto internacional actual genera una demanda de minerales sin precedentes e identificó cuatro ejes que impulsan ese requerimiento: la energética, la tecnológica, la sociodemográfica y la de seguridad.

Mientras la transición energética requiere litio, cobre y cobalto para baterías y sistemas de almacenamiento, la transición tecnológica agrega complejidad.

“Cada vez tenemos más tecnología, eso necesita más minerales”, explicó. Para graficarlo, indicó que desde chips hasta dispositivos médicos, cada avance tecnológico demanda insumos mineros.

Por su parte, la transición sociodemográfica amplifica la presión. Con más población mundial y más gente accediendo a electrodomésticos y celulares, crece la demanda de cobre, hierro y otros minerales. “Tenés cada vez más construcciones, eso también demanda más cobre, más hierro”, señaló.

A esto se suma la transición de seguridad. Los conflictos geopolíticos globales y la carrera armamentista requieren tecnologías que necesitan minerales como uranio y níquel, elementos críticos para defensa y ciberseguridad.

El cobre destaca entre todos ellos. “Es un mineral estructural, lo usa desde un auto hasta el cable para desarrollar tendidos eléctricos”, indicó Royón.

Minería: una solución para problemas estructurales

Royón señaló que la minería ofrece una solución estructural a problemas que aquejan a Argentina hace décadas, como la falta de dólares.

La minería permite diversificar la matriz exportadora , haciéndola más robusta. En esta línea, explicó que cuando la matriz depende casi exclusivamente del agro, una sequía, una plaga o una caída de precios afecta toda la economía.

“Tenemos una matriz exportadora concentrada en el agro que la torna débil ante una sequía. Ahora tenés una muestra que todos estos sectores te sirven para que veas que el país crece porque tu producto bruto va a crecer, tus exportaciones van a crecer”, afirmó.

Por último, para convertir a Argentina en un país minero de verdad, Royón subrayó que se requiere esfuerzo público y privado.

“Un desafío público y privado, del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y también del sector privado de que se conozca más la actividad, que se conozca cómo se desarrolla y cómo es amigable con el medio ambiente”, consideró.