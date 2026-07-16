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La inseguridad dejó de ser una preocupación aislada en San José del Rincón para convertirse en un cuestionamiento abierto a la respuesta del Gobierno de Santa Fe. Comerciantes, asociaciones vecinales y referentes comunitarios resolvieron articular un reclamo común ante una secuencia de robos que describen como cada vez más frecuente, violenta y perjudicial para la vida económica de la ciudad.

La confluencia de distintos sectores expone un problema que ya no puede reducirse a episodios individuales. El reclamo apunta directamente a la incapacidad de la estructura provincial de seguridad para prevenir los delitos, responder con rapidez cuando se producen y adaptar sus recursos al crecimiento demográfico y comercial que experimentó la zona de la Costa.

Los ataques reiterados contra comercios ubicados sobre la colectora de la Ruta Provincial Nº 1 provocaron pérdidas materiales, alteraron las rutinas laborales y obligaron a los propietarios a asumir nuevos costos para proteger sus establecimientos. Pero el impacto excede a los damnificados directos: el temor modifica horarios, reduce la circulación y condiciona la actividad económica de toda la ciudad.

Mientras los comerciantes refuerzan persianas, cámaras y sistemas de alarma, la respuesta estatal continúa siendo cuestionada. Las instituciones locales advierten que las medidas adoptadas hasta el momento no consiguieron revertir la situación ni transmitir una presencia efectiva del Estado provincial en el territorio.

Demoras del 911 y decisiones policiales sin resultados

Uno de los principales cuestionamientos recae sobre el funcionamiento operativo de las fuerzas de seguridad que dependen de la Provincia. Vecinalistas denunciaron demoras en la respuesta del sistema de emergencias 911 durante algunos de los robos más recientes, una falencia especialmente grave cuando la rapidez de la intervención puede determinar la detención de los responsables o la continuidad de un ataque.

Las críticas también alcanzan al traslado de la Comisaría hacia el edificio del Comando Radioeléctrico. Las organizaciones sostienen que la reorganización no produjo mejoras visibles y cuestionan que una decisión presentada como operativa no haya derivado en mayor prevención, patrullaje o capacidad de respuesta.

El planteo coloca al Gobierno santafesino ante una responsabilidad concreta. No se trata únicamente de reforzar móviles o anunciar nuevos operativos después de cada episodio, sino de explicar por qué las modificaciones implementadas no lograron ofrecer resultados perceptibles para quienes viven y trabajan en Rincón.

La participación de menores de edad en varios hechos delictivos agrega otra capa de tensión. Los vecinos aseguran que muchas detenciones terminan con recuperaciones rápidas de la libertad, una dinámica que alimenta la percepción de impunidad y profundiza el desgaste entre la comunidad, la Policía y el sistema judicial.

Aunque la intervención penal involucra a distintos organismos y poderes del Estado, la reiteración de los hechos vuelve insuficiente cualquier intento de trasladar responsabilidades. La Provincia debe coordinar la prevención policial, la actuación judicial y las políticas destinadas a abordar la participación de menores en delitos, en lugar de permitir que cada área funcione como un compartimento aislado.

Una ciudad que creció sin una política de seguridad acorde

La preocupación fue planteada durante una reunión con representantes del Ministerio Público de la Acusación y autoridades locales. Allí se propuso crear una sede fiscal específica para la Costa, con el argumento de que el crecimiento poblacional y comercial requiere una estructura judicial más próxima y con mayor conocimiento del territorio.

La iniciativa fue descartada, por el momento, debido a la cercanía con la ciudad de Santa Fe. Para las entidades de Rincón, esa explicación desconoce la transformación de la zona y mantiene una organización institucional diseñada para una realidad que ya no existe. Las organizaciones anticiparon que insistirán con el pedido.

El deterioro de la seguridad también se combina con falencias urbanas. La falta de iluminación, las ramas acumuladas, los microbasurales y las calles con escasa conectividad generan condiciones que facilitan la circulación de quienes delinquen y dificultan el despliegue de los patrulleros.

Parte de esas deficiencias corresponde a la administración municipal, pero no elimina la responsabilidad central de la Provincia sobre la política de seguridad. La ausencia de coordinación entre los distintos niveles del Estado termina dejando a comerciantes y familias en medio de una discusión administrativa mientras los robos continúan.

El reclamo conjunto representa un cambio de escala política. Rincón ya no reclama respuestas por un comercio atacado o por una vivienda violentada. Cuestiona un esquema de seguridad que no logró acompañar el crecimiento de la ciudad y que, pese a las denuncias reiteradas, todavía no exhibe modificaciones capaces de recuperar el control territorial.

El Gobierno de Santa Fe enfrenta ahora una disyuntiva: sostener un dispositivo que los vecinos consideran insuficiente o asumir que las medidas actuales fracasaron y avanzar con cambios operativos verificables. Sin patrullaje efectivo, respuestas rápidas del 911 y una estructura policial y judicial adecuada, el conflicto seguirá escalando y la inseguridad continuará condicionando la vida cotidiana y la actividad económica de la Costa.