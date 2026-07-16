El Banco Central (BCRA) volvió a aprovechar la mayor oferta de divisas en el mercado oficial y este jueves compró u$s 230 millones, una cifra que se ubica entre las cinco compras diarias más importantes de 2026. En paralelo, las reservas brutas internacionales aumentaron hasta los u$s 48.531 millones, según informó la autoridad monetaria.

La operación confirma que el organismo atraviesa una de las semanas de mayor capacidad para acumular dólares desde el inicio de la gestión de Javier Milei. De hecho, tres de las mayores compras del año se registraron en los últimos días hábiles. El ranking lo encabeza la adquisición de u$s 532 millones del martes, la más elevada desde diciembre de 2022.

Le siguen las compras de u$s 457 millones del 10 de abril, u$s 447 millones del 28 de mayo, u$s 328 millones del 20 de mayo y ahora la de u$s 230 millones de este jueves, que se ubicó entre las cinco más importantes del año.

Una semana positiva

La racha compradora comenzó a acelerarse esta semana, luego de que el Central encontrara una oferta de divisas muy superior a la habitual, lo que le permitió reforzar las reservas sin ejercer presión sobre el tipo de cambio.

Detrás de ese cambio aparecen varios factores. Uno de ellos es el ingreso de dólares provenientes de colocaciones de deuda de empresas y provincias, que incrementaron la oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC). A eso se suma una mayor liquidación del complejo agroexportador, favorecida por el aumento de los envíos a puerto, y una demanda privada de divisas más moderada.

Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, explicó que “en estos últimos días hubo ingresos por colocaciones de deuda, algunos hablan de algunas provincias, que facilitaron la intervención oficial, que además contó con una disminución de la demanda en el mercado”.

Un escenario cambiario más estable

El operador agregó que “es probable que además veamos algo más del sector agroexportador, que en estos días está incrementando envíos a puerto”. En ese contexto, consideró que “el panorama del pago de deuda luce algo más despejado y seguramente influye en las expectativas para diluir alguna tensión en el mercado”.

Según Quintana, el inicio del segundo semestre muestra un escenario cambiario más estable. “Da la impresión de que, salvo algún imponderable, el desempeño del dólar tiende a recrear un escenario sin corrección alcista”, sostuvo.

En el mercado también señalan que parte de la mayor oferta responde a emisiones de Obligaciones Negociables (ON) y colocaciones de deuda provinciales y corporativas, que vuelcan dólares al mercado oficial y le permiten al Banco Central comprar divisas sin alterar el equilibrio cambiario. Esa dinámica se produce, además, después de que el Tesoro atravesara el grueso de los pagos de deuda soberana de julio, un factor que redujo la incertidumbre financiera de corto plazo.

El desafío: sostener el ritmo de acumulación

Pese a la mejora de los últimos días, en la City prefieren mantener la cautela. Buena parte de la oferta extraordinaria de dólares responde a factores puntuales, como las emisiones de deuda y el repunte de las liquidaciones del agro, que podrían perder intensidad durante las próximas semanas.

A ello se suma un componente estacional: históricamente, la oferta de divisas del complejo agroexportador comienza a disminuir durante la segunda mitad del año, lo que suele reducir el margen del Banco Central para seguir comprando dólares en el mercado oficial.

Los analistas también recuerdan que el crecimiento de las reservas brutas no implica una mejora equivalente de las reservas netas, el indicador que siguen de cerca los inversores y el Fondo Monetario Internacional para medir la capacidad efectiva de intervención del Banco Central.

Por eso, si bien la racha compradora representa una señal positiva para el Gobierno y fortalece el proceso de acumulación de reservas, el mercado considera que la verdadera prueba será comprobar si este nivel de compras puede sostenerse una vez que se reduzcan los ingresos extraordinarios de divisas y la oferta vuelva a niveles más habituales.