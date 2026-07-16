En esta noticia

La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este jueves, 16 de julio de 2026 alcanzó los $ 1.505, cifra que demuestra una variabilidad de -0,33% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia **positiva** con un dato de -1 igual a 2, reflejando un aumento en comparación con los días pasados. Este repunte sugiere un incremento en la demanda o una disminución en la oferta, lo que podría impactar en la economía y el mercado cambiario en el corto plazo.

Te puede interesar

La inseguridad desborda la periferia de la capital y los vecinos demandan respuestas al Gobierno

Te puede interesar

Con la mira en el armado 2027, Karina Milei ordena el tablero de la Ciudad con una reunión en Rosada

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 13.46%, es menor que la volatilidad anual del 17.76%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)
Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.530, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cuántos tipos de dólares hay en Argentina?

Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes:

  • Dólar oficial: refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL) por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
  • Dólar mayorista: este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA.
  • Dólar blue: el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal.
  • Dólar MEP o Bolsa: es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos.
  • Dólar Contado con Liquidación (CCL): es una operación legal para obtener dólares en el exterior. Se compran títulos o acciones argentina y luego se venden, fronteras fuera.

Te puede interesar

Milei intenta contener el conflicto con los ingleses por Villarruel, sin dejar de lado el reclamo

Te puede interesar

Otro golpe para Milei: se cayó por cuarta vez Propiedad Privada por falta de acuerdo sobre la Ley de Tierras

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Los que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).