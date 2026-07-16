<p>La final del Mundial 2026 se llevará a cabo el domingo 19 de julio a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Nueva York, donde se enfrentarán dos potencias del fútbol: España y Argentina.</p><p>Este partido marcará un hito en la historia, ya que será la primera vez que ambas selecciones se encuentren en una final mundialista. España, el actual campeón de Europa, y Argentina, el campeón de Sudamérica, lucharán por levantar el codiciado trofeo.</p><p>El historial de enfrentamientos entre estos equipos muestra un equilibrio notable, con 14 partidos jugados, donde cada selección ha ganado en seis ocasiones y han empatado en dos. El único choque en una Copa del Mundo se produjo en Inglaterra 1966, donde Argentina salió victoriosa por 2-1 en la fase de grupos.</p><p>La selección española, bajo la dirección de Luis de la Fuente, llega a esta final con una sobresaliente trayectoria en el torneo: seis victorias, un empate y solamente un gol en contra, destacándose por contar con la mejor defensa del mundial. España busca repetir el éxito de 2010 y extender su racha invicta a 38 encuentros. La gestión del balón ha sido una de sus mayores virtudes, con Rodri y Pau Cubarsí entre los pasadores más efectivos, y Mikel Oyarzábal liderando el ataque con cinco goles.</p><p>Por su parte, Argentina, con puntaje perfecto y el ataque más potente del torneo, ha anotado 19 goles. La selección dirigida por Lionel Scaloni intentará adjudicarse su cuarto título mundial, añadiendo a las victorias de 1978, 1986 y 2022, y así convertirse en la tercera nación en lograr dos Copas del Mundo consecutivas. Además, cuenta con una impresionante racha de 13 partidos invictos en mundiales y un récord de marcar dos o más goles en 13 encuentros consecutivos.</p><p>Lionel Messi volverá a ser el centro de atención en esta gran cita; el capitán argentino disputará su 34.º partido en Copas del Mundo, expandiendo su récord de apariciones, y jugará su tercera final. Hasta ahora, ha registrado ocho goles y cuatro asistencias en este torneo, acompañado de un gran rendimiento ofensivo por parte de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.</p><p>Este emocionante encuentro enfrentará dos estilos que han definido el campeonato: España llega con la defensa más sólida, mientras que Argentina lo hace respaldada por el ataque más eficaz. Solo uno se llevará la gloria y escribirá un nuevo capítulo en la historia del fútbol.</p><h5>Resultados de España en el Mundial</h5>Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)

Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)

Fase de Grupos: Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: España 3 vs Austria 0 (2 de julio)

Octavos de Final: Portugal 0 vs España 1 (6 de julio)

Cuartos de Final: España 2 vs Bélgica 1 (10 de julio)

Semifinales: Francia 0 vs España 2 (14 de julio)

<h5>Resultados de Argentina en el Mundial</h5>Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

Cuartos de Final: Argentina 3 vs Suiza 1 (11 de julio)

Semifinales: Inglaterra 1 vs Argentina 2 (15 de julio)

<h5 style=‘margin-top: 20px’>Horario en diferentes países</h5>Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile: 15:00 horas