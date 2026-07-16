El próximo sábado 18 de julio, a las 18:00 (hora Argentina), el estadio de Miami será testigo de un apasionante encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026 entre las selecciones de Francia e Inglaterra.

Este será el enfrentamiento número 33 en la historia entre ambas naciones, con Inglaterra liderando el historial general con 17 victorias, mientras que Francia ha logrado 10 triunfos y se han registrado 5 empates. Este partido marcará además el cuarto duelo entre ambos equipos en Copas del Mundo; Inglaterra se impuso en 1966 y 1982, pero Francia tomó el control recientemente, ganando 2-1 en los cuartos de final de Qatar 2022.

Francia llega a este encuentro tras haber tenido un torneo muy sólido, con seis victorias y solo una derrota, marcando 16 goles y concediendo únicamente cuatro. El equipo dirigido por Didier Deschamps busca conquistar el tercer puesto por tercera vez, ya que anteriormente lo consiguió en Suecia 1958 y México 1986. La estrella del equipo, Kylian Mbappé, continúa escribiendo su nombre en la historia como el máximo goleador de Francia en Mundiales, apoyado por un gran Ousmane Dembélé y el talentoso Michael Olise.

Por su parte, Inglaterra aspira a conseguir su mejor resultado en un Mundial desde que ganó el título en 1966, y buscará alcanzar el tercer puesto por primera vez, después de caer en esta instancia en 1990 y 2018. Al igual que Francia, los Tres Leones también han anotado 16 goles en la competición, con Harry Kane liderando el ataque y Jude Bellingham aportando su capacidad de desequilibrio como figuras destacadas.

Este enfrentamiento no solo es una oportunidad para obtener una medalla, sino que también representa un nuevo capítulo en la intensa rivalidad entre dos de las potencias más importantes del fútbol europeo. El vencedor saldrá del torneo con un triunfo y una recompensa que quedará grabada en la memoria colectiva del Mundial.

Resultados de Francia en el Mundial

Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)

Fase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)

Octavos de Final: Paraguay 0 vs Francia 1 (4 de julio)

Cuartos de Final: Francia 2 vs Marruecos 0 (9 de julio)

Semifinales: Francia 0 vs España 2 (14 de julio)

Resultados de Inglaterra en el Mundial

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

Cuartos de Final: Noruega 1 vs Inglaterra 2 (11 de julio)

Semifinales: Inglaterra 1 vs Argentina 2 (15 de julio)

Horario del partido según países

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas