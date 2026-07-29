Al cierre de los mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.465. Esta cifra demuestra una variabilidad de -3,29% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica un aumento en relación con los días pasados. Esta mejora sugiere un clima de confianza en el mercado, lo que podría reflejarse en un mayor ingreso de divisas y estabilidad económica en el corto plazo.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica del dólar oficial durante la última semana fue del 43.90%, lo que supera notablemente la volatilidad anual del 33.09%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.520, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).