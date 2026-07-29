En esta noticia Empleados de Comercio con nuevo aumento y bono en agosto 2026: cuánto cobro y todas las escalas

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) selló un nuevo acuerdo paritario junto a las principales cámaras empresariales del sector, que regirá para los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.

El entendimiento salarial fue rubricado de manera conjunta con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

El esquema pactado para el nuevo trimestre contempla un incremento total del 5,7%, que se aplicará de manera escalonada. Según la letra chica del documento, la recomposición salarial se distribuirá en tres tramos iguales y consecutivos:

1,9% para julio

1,9% para agosto

1,9% para septiembre

Además del aumento porcentual, el gremio mercantil logró incorporar el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 que alcanzará a los trabajadores de todas las categorías.

Esta suma se abonará en dos cuotas iguales de $ 25.000 durante los meses de julio y agosto .

A la par, el texto ratifica que la suma fija de $ 120.000 acordada en la revisión paritaria anterior se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo trimestre.

En un contexto marcado por la caída de las ventas, las partes dejaron por escrito el compromiso de sostener una dinámica de monitoreo constante sobre la situación macroeconómica. El objetivo de esta revisión permanente es garantizar que el poder adquisitivo de los mercantiles no quede rezagado frente a la evolución de la inflación durante el desarrollo del semestre.

Tras la firma del convenio, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó que el entendimiento refleja la voluntad de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos.

“La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial”, señaló el dirigente sindical.

Finalmente, el titular del sindicato más numeroso del país remarcó la necesidad de cuidar las fuentes de trabajo. “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo. Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”, concluyó.

Empleados de Comercio con nuevo aumento y bono en agosto 2026: cuánto cobro y todas las escalas