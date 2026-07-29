Este miércoles, 29 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.4247 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.04%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.54 pesos y un mínimo de 17.42 pesos.

La cotización del dólar subió 0.20% en la última semana, pero cae -6.63% en el último año, mostrando una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró un arranque alcista de dos jornadas, luego encadenó tres caídas, repuntó un día y volvió a caer durante cuatro, cerrando el período con una tendencia claramente bajista.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 5.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido de 7.49%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 4 días consecutivos ha resultado en un -1 positivo. Esto indica que en los últimos días el valor del Dólar ha ido en aumento, beneficiando a quienes buscan invertir en moneda extranjera.

En contraste, la valoración del Dólar en días anteriores había presentado fluctuaciones, pero la tendencia actual sugiere un fortalecimiento constante. Esto podría hacer que los mercados se muestren optimistas respecto a futuras inversiones y cambios económicos.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar refleja una mayor confianza en su valor en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.