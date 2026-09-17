NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 24: El ministro de economia Luis Caputo ingresa a la casa rosada donde se realiza la reunion de gabinete de ministros con el presidente Javier Milei. FOTO NA CLAUDIO FANCHI

Superávit récord y una señal en la construcción: la apuesta de Caputo para reactivar la economía

El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre del año en comparación con el trimestre anterior. En comparación con el primer mismo trimestre del año pasado, registró un crecimiento del 2%, según informó Indec.

Al observar las variaciones desestacionalizadas del PBI, se observa que es la mayor caída desde el primer trimestre del 2024, cuando la baja fue de 1,8%.

De todas formas, la baja trimestral fue inferior a lo que estimaban las mediciones privadas.

Dentro de los componentes de la demanda, integrado por las exportaciones, consumo privado y público y la inversión, solo tuvieron una suba desestacionalizada las ventas al exterior.

En la variación desestacionalizada cayeron el consumo privado (-2,4%) y el público (-2,3%). En la comparación interanual, tuvieron una variación del 0,4% y una caída del 4,1%, respectivamente.

En el caso del consumo privado en la medición desestacionalizada, se trata de la mayor caída desde el cuarto trimestre de 2023, cuando la contracción fue del 3%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el primer semestre del año acumuló una suba del 2,2%.

Además, subrayó que el indicador tendencia ciclo, una medición con mucho menos ruido estacional, tuvo un aumento trimestral del 0,8%, similar a la del primer trimestre, y alcanzó un máximo histórico.

Respecto de la variación trimestral, Caputo agregó que “desde el lado de la demanda, las exportaciones y el consumo privado crecieron 13,7% y 0,4% interanual, en tanto la inversión, las importaciones y el consumo público registraron una variación negativa de 11,1%, 8,6% y 4,1%, respectivamente. De los 16 sectores de actividad en que se desagrega la medición del PIB, 13 registraron crecimiento interanual en el trimestre”.

Las exportaciones tuvieron una suba trimestral del 2,5%, mientras que en la comparación interanual marcaron un salto del 13,7%.

Por el lado de las importaciones, tuvieron una caída del 3,5% y del 8,6% interanual.

La inversión tuvo una baja desestacionalizada de 0,8%, mientras que en la comparación interanual registró un desplome de 11,1%.

En este caso, se trata de la menor caída de la inversión en la medición desestacionalizada desde el primer trimestre de 2025, último registro con variación positiva (7,6%).

Entre los sectores, la mayor suba interanual la registró la pesca (44,7%), pero su aporte al resultado total fue de 0,11%. El mayor aporte al resultado mensual lo explicó el agro (0,81%) al registrar una suba interanual de 6,9%.

En el sentido contrario, fue la industria la que más restó al resultado final (-0,30%), al marcar una caída interanual de 2,1%.

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