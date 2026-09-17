Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 17 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3643 (Balcón).

1° 3643 11° 4729 2° 8096 12° 6546 3° 2146 13° 4248 4° 7509 14° 3349 5° 8592 15° 8408 6° 6911 16° 6090 7° 3683 17° 6620 8° 7141 18° 3697 9° 7776 19° 1192 10° 2263 20° 8097

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.