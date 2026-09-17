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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 17 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3643 (Balcón).

 1°3643 11°4729 
 8096  12°6546
 3°2146  13°4248 
 7509  14°3349 
 8592  15°8408 
 6°6911  16°6090
 3683  17°6620 
 7141  18°3697 
 7776  19°1192 
 10°2263 20°8097 

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