Dólar Messi: la ola de viajeros al Mundial se siente en el blue, que se disparó a $ 1520
Los argentinos que viajaron a sedes mundialistas y se llevaron efectivo comprado en el circuito informal restaron liquidez al mercado. Cuando empezó el partido inaugural cotizaba a $ 1450 y ya subió $ 70
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 24 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.