La “paz cambiaria” se instaló en la City porteña como la nueva normalidad, sostenida por un esquema de política monetaria que logró controlar la volatilidad y comprimir la brecha a niveles históricos. En paralelo, el Banco Central comenzó a comprar reservas y acumula en lo va de 2026 más de u$s 3000 millones de embolsos. En este contexto, el mercado ya no discute saltos abruptos, sino la sintonía fina del sendero que recorrerá la divisa en los próximos meses. En su último informe mensual, FocusEconomics reunió las proyecciones de más de 40 consultoras y bancos que pusieron la lupa en lo que pasará con el dólar en 2026 y 2027. El relevamiento, que compila las proyecciones de más de 40 consultoras y bancos nacionales e internacionales, refleja la expectativa del mercado respecto al tipo de cambio. “El Banco Central permite la depreciación del peso dentro de una banda indexada a la inflación pasada, una medida que busca evitar una apreciación real“, indica el reporte. En este sentido, señala que el dólar se cotizó a $ 1414 el 6 de marzo, con una apreciación intermensual del 1,3%, mientras el blue se consiguió a $ 1415, con una apreciación intermensual del 1,4%. “Se prevé que ambos tipos de cambio se debiliten para finales de 2026″, asegura el informe. Los panelistas de FocusEconomics prevén que el dólar cierre 2026 en $ 1712,5 y 2027 en $ 1946,5. A continuación, la proyección de cada una de las consultoras y bancos que participaron del reporte en marzo de 2026.