El especialista financiero Salvador Di Stefano, más conocido en el mercado como el Gurú del Blue, analizó el panorama financiero y económico y aseguró que “Argentina puede surfear la crisis mundial”. En su último informe, Di Stefano planteó que el mercado ha comenzado a recalcular las proyecciones financieras para el año 2026, en medio del conflicto bélico entre Iran, Israel y Estados Unidos que “está cambiando el mapa de los negocios”. “Cuando todo hacia presumir que le mercado tomaría rumbo a nuevos máximos, hemos vuelto a los precios del año 2025, y el volumen de negocios comienza a mermar con inversores que se sienten desilusionados por este retroceso”, señaló. “Vamos a un escenario de más inflación y menos tasa de devaluación a corto plazo. A 12 meses vemos un equilibrio entre inflación y devaluación. Los bonos en dólares son una ganga”, agregó. En el plano financiero, el “Gurú” recordó que el Relevamiento de Expectativa de Mercados (REM) mostró para los próximos 12 meses una suba probable de la tasa de inflación, y un dólar más calmo. “La tasa de inflación a 12 meses vista se espera en el 22,3%, mientras que la tasa de devaluación se ubicará en el 24,1%, el valor del dólar estaría en torno de los $ 1750 y tendríamos una deflación en dólares del 1,5%”, señaló. “El dólar seguiría sin ser objeto de deseo, ya que podría subir el 24% anual, cuando una letra en pesos a un plazo similar rinde el 32% anual, o si fuera una letra que ajuste por inflación, rinde inflación más 6,0% adicional", aseguró el especialista. Para Di Stefano, los bonos soberanos en dólares con rendimiento superior al 9,0% anual son una buena opción de inversión a largo plazo. “No creemos que la guerra en Medio Oriente se extienda en el tiempo, y en algún momento de los próximos 12 meses, deberá ceder la inflación y la tasa de interés internacional", argumentó. Respecto a acciones, planteó un escenario de “mucha selectividad, y tensión entre accionistas versus los grupos de control”, donde los segundos desean invertir grandes sumas de dinero ante el inicio de la carrera tecnológica que impone la Inteligencia Artificial y los primeros prefieren más dividendos. “Esto derivó en una baja de los índices de acciones en todo el mundo, en la medida que termine la guerra, se van a alinear los incentivos y creemos que las acciones volverán a tener un gran recorrido alcista, pero a corto plazo, esta tensión y el contexto mundial juegan en contra de los inversores”, concluyó.