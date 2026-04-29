El exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio su parecer sobre el rumbo económico del país y el mercado cambiario actual. El analista, quien fuera funcionario durante la presidencia de Mauricio Macri, sostuvo que el valor del dólar actual no es inusual si se observa la historia reciente de estabilidad en la Argentina. Según el economista, el tipo de cambio “no es muy distinto” al registrado en 2017 e incluso lo comparó con los niveles de la primera etapa de la convertibilidad, años donde el país crecía con exportaciones sólidas y equilibrio macroeconómico. En una entrevista por Now 97.9, Dujovne fue tajante al rechazar la idea de forzar un ajuste en el divisa norteamericana. Consideró que llevar el dólar a niveles más altos profundizaría la pérdida del poder adquisitivo. “Si el Gobierno empujara artificialmente una depreciación de la moneda, o sea, si se devaluara y el dólar valiera $ 1.800 (...) en el corto plazo los salarios reales caerían más porque los medidos en capacidad de adquisición de bienes serían más bajos por varios trimestres", explicó. En lugar de un salto cambiario, Dujovne propuso profundizar la eliminación de controles de capitales y dejar que el peso flote libremente. “Eso eventualmente podría hacer que el peso se mueva algo y encuentre un equilibrio nuevo, pero empujarlo desde el gobierno me parece que ese no sería una buena idea”, sentenció. En esa línea, el exfuncionario detalló que la fortaleza del peso tiene una explicación técnica vinculada a los commodities. Señaló que Argentina, al ser exportador neto de energía y agro, suele ver una apreciación de su moneda cuando los precios internacionales son altos. Respecto a la inflación, el exministro proyectó una desaceleración para los próximos meses. Sin embargo, marcó como una debilidad la falta de objetivos explícitos o metas de inflación comunicadas formalmente por el Banco Central. “Hoy la Argentina no tiene un objetivo explícito de inflación, ni una tasa de interés de referencia. Ahí podría haber acciones que clarifiquen la política monetaria, que la vuelvan más estable, y facilite el otorgamiento de crédito de los bancos al sector privado. Yo creo que ahí hay margen para la mejora", consideró. A pesar de esta observación, reconoció que las tasas de interés han bajado sustantivamente respecto al año pasado. “Eso va a generar una mejora en los próximos trimestres en el nivel de actividad”, proyectó. Por eso, el economista se mostró optimista sobre los próximos trimestres. “Vamos hacia algunos meses que van a ser mejores que los que han pasado, con una desaceleración de la inflación, tasas más bajas y algo de recuperación de la actividad. Me parece que (Javier Milei) tiene una chance de volver a recuperarse y volver a retomar el diálogo con la sociedad", completó.