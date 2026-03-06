El Banco Central compró u$s 40 millones y en lo que va de 2026 ya sumó más de u$s 3003 millones de embolsos. Así, las reservas brutas volvieron a superar los u$s 46.000 millones. El mercado destaca el proceso de acumulación que lleva adelante y destaca que haya iniciado ese sendero que había abandonado en 2024 y 2025, pero está expectante respecto de si lo podrá mantener en el tiempo. “El Banco Central está aprovechando momentos puntuales de mayor oferta para ir acumulando reservas, pero todavía es un proceso bastante táctico, no estructural”, dijo Eric Paniagua, Socio de PX Capital a El Cronista. Y señaló que el BCRA ha mostrado disciplina para comprar cuando el mercado lo permite y es algo positivo. Asimismo, anticipó que, “si en las próximas semanas aumenta la liquidación del agro y se mantiene la calma cambiaria, es razonable esperar que el Central siga sumando reservas, aunque probablemente de manera gradual y con altibajos”. Si bien el BCRA había anticipado que en esta nueva etapa del plan monetario iba a comprar divisas por hasta el 5% del volumen operado en la plaza lo viene haciendo por volúmenes mucho mayores a lo largo de los primeros meses. No obstante, desde la consultora Vectorial advirtieron que “la escalada del conflicto en Medio Oriente introduce nuevos riesgos para la economía argentina a través de tres canales principales: energía, agro y finanzas”. Detallaron que la suba del precio internacional del petróleo —que ya ronda los 80 dólares— abre oportunidades para el sector energético local y para las exportaciones de Vaca Muerta, pero al mismo tiempo presiona sobre la inflación doméstica por el encarecimiento de los combustibles. En paralelo, la disrupción en el mercado global de fertilizantes —clave para la campaña agrícola— amenaza con elevar costos y afectar la producción de granos, mientras que en el plano financiero la mayor aversión global al riesgo podría fortalecer al dólar y reducir el apetito por activos emergentes como los argentinos. “Pero aún más importante, empañar el proceso de estabilización cambiaria que se viene llevando a cabo”, indicaron. “Aunque el BCRA continúa comprando divisas, el riesgo país sube, el mercado accionario corrige y los inversores empiezan a descontar las dificultades de financiamiento que enfrentará el país hacia 2027″, sostuvo Vectorial.