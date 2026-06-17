Tal es así que, en lo que va del año, el tipo de cambio registra una caída de $ 25 respecto al valor en el que concluyó 2025 ($ 1480).

El dólar volvió a la calma tras unos días de presión alcista, y marcó un cambio de tendencia respecto a los primeros días de junio, donde llegó a tocar los $ 1465 en el segmento minorista.

Lo que pasó en las últimas cinco ruedas hábiles lo demuestra: de la mano de la caída del riesgo país, una mejora de la calificación de la deuda y la acumulación de reservas, la divisa perdió $ 15 en el cierre de la semana para volver a situarse en $ 1450. Este martes, recortó el avance para ubicarse en $ 1455.

Tal es así que, en lo que va del año, el tipo de cambio registra una caída de $ 25 respecto al valor en el que concluyó 2025 ($ 1480). La cotización se mantiene lejos del esquema de bandas cambiarias, que el BCRA fija hoy en $ 1785,41.

De cara al corto plazo, el mercado monitorea de cerca la liquidación del agro, la evolución del plan del BCRA para acumular reservas y el impacto que podría tener el Mundial por la salida de divisas.

Concretamente, un factor a seguir es el duro calendario de pagos que deberá enfrentar el Gobierno en 2027, un objetivo clave para no pasar sobresaltos cambiarios en la previa de las elecciones.

Durante un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que están cubiertos los vencimientos de deuda hasta el fin de mandato del presidente Javier Milei. No obstante, un informe de Fundación Capital introdujo un reto en materia cambiaria para el próximo año.

Advierten que 2026 terminará sin grandes tensiones para el dólar, pero que el panorama para el año próximo será más complejo. Astarita Diego/AFS

Metas con el FMI y reservas netas

El documento es contundente respecto al sólido desempeño comprador del BCRA. Tomando en cuenta las cifras, la entidad financiera acumula u$s 2958 millones en los últimos 30 días y u$s 10.600 millones en 2026. Este ritmo de acumulación de divisas permitió al Gobierno superar la estimación oficial de diciembre de 2025 para todo el año.

“Así, las reservas internacionales brutas se ubicaron en u$s 47.615 millones y acumulan una suba de u$s 6448 millones en el año”, precisó la entidad dirigida por Martín Redrado.

“Más aún, las reservas netas, descontados los desembolsos del FMI se incrementaron unos u$s 6200 millones en lo que va del año, superando con holgura la meta acordada con el organismo internacional para junio", destacó Fundación Capital.

Según los especialistas, el sector privado fue decisivo mediante “el financiamiento en moneda extranjera obtenido por empresas y provincias y al elevado saldo comercial”. En el caso de Obligaciones Negociables (ON), las colocaciones superaron los u$s 13.000 millones desde octubre de 2025.

Dólar 2027: el número que mira el mercado

De esta forma, el informe prevé un escenario sin mayores tensiones cambiarias para lo que resta de 2026. Sin embargo, planteó que el panorama para el año próximo será más complejo.

El escenario planteado, en base a un análisis de la oferta y demanda potencial de divisas para 2027, refleja una brecha de u$s 18.000 millones. Esta diferencia, según apuntaron los analistas, surge de “importantes vencimientos en moneda extranjera y una posible mayor dolarización de portafolios ante el calendario electoral”.

Por eso, advirtieron la necesidad de cumplir con dos pilares para despejar riesgos cambiarios el próximo año . “Será clave seguir acumulando reservas y despejar el programa financiero con posibles colocaciones en los mercados internacionales”, indicaron.

“Dada la mejora reciente en la calificación crediticia de S&P, seguida de una baja del riesgo país a la zona de 430 puntos , tras el verano boreal las autoridades podrían volver a salir a los mercados internacionales con una colocación que contribuya a despejar el programa financiero de 2027″, agregaron.

Finalmente, el informe identificó una serie de variables que el gobierno debe contemplar, entre los que mencionó la política cambiaria, la definición de un programa financiero y la evolución de la actividad económica y del crédito al sector privado, en pesos y en dólares.

“A este seguimiento debe agregarse la optimización de la combinación entre crecimiento e inflación; así como entre productividad económica y tipo de cambio real”, afirmó.