Si bien el dólar oficial arrancó junio con subas en los primeros días del mes, los analistas proyectan que la cotización se mantendrá estable gracias al ingreso de divisas por exportaciones y el financiamiento de empresas en el exterior.

En los últimos días el dólar llegó a los $ 1460, un valor nominal que no alcanzaba desde febrero, y este jueves se ubica en $ 1455 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En este contexto, el último informe de FocusEconomics, que agrupa las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales, proyecta a cuánto estará el dólar a fines de 2026.

Qué valor tendrá el dólar en diciembre de 2026 y en 2027

Según los analistas consultados por FocusEconomics, se espera que el dólar oficial “se debilite aún más para finales de 2026 ″.

“El Banco Central (BCRA) permite que el peso se deprecie dentro de una banda indexada a la inflación pasada para evitar una apreciación en términos reales", explica el informe.

Los analistas plantean que el dólar oficial se ubicaba en $ 1441,7 el 5 de junio, con una depreciación del 3,0% intermensual, mientras el blue cotizaba a $ 1435, con una depreciación del 1,4% intermensual.

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“ Se prevé que ambos tipos de cambio se debiliten aún más para finales de 2026 ″, advierten.

Los analistas de FocusEconomics prevén que el dólar finalizará el 2026 en $ 1664,2 y el 2027 en $ 1973.

A continuación, una por una, la proyección de cada banco y consultora encuestada:

En tanto, según el consenso de junio, los analistas estiman que la inflación promedio de 2026 será de 31,3% , frente al 30,4% que proyectaban hace apenas un mes.

En cuanto a las perspectivas del PIB, los especialistas advierten que “se desacelerará este año en comparación con el desempeño superior a la tendencia de 2025″.

Los analistas de FocusEconomics prevén que el PBI se expanda un 3,0% en 2026, lo que representa un aumento de 0,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, y un crecimiento del 3,1 % en 2027.

A cuánto llegará el dólar en 2026, según el REM y el EMEC

Otro de los informes que muestra a cuánto puede llegar el dólar es el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El último publicado corresponde a mayo de 2026 y fue elaborado a partir de consultas a 46 participantes: 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras.

De acuerdo con el consenso de estos expertos, la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio nominal se ubicará en $ 1658 pesos por dólar para el mes de diciembre. Este nivel esperado para el cierre del calendario arrojaría una variación interanual del 14,5%.

El dato refleja una moderación en las expectativas frente a mediciones anteriores, ya que la previsión del total de los encuestados experimentó un recorte de casi $ 18 respecto a lo que estimaban el mes pasado.

Por su parte, en la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), las consultoras económicas también ajustaron sus estimaciones para los próximos meses en una nueva

La mediana de las respuestas de los economistas señala que, a fines de este año, el tipo de cambio oficial minorista se ubicará en $ 1700, lo que refleja una suba de $ 27 respecto a la EMEC publicada en abril.

En tanto, los analistas prevén que el dólar blue cerrará en $ 1656 al término de 2026, lo que implica una baja de $ 9 respecto de la última encuesta.