Dólar default: así cotizará en tres meses, según un economista de la City si no se acuerda con el FMI

El dólar blue hoy vuelve a subir y cotiza a $ 216 para la compra y $ 219 para la venta , en medio del lunes negro por el que atraviesa Wall Street, el aumento del Riesgo País cercano a los 2000 puntos y la incertidumbre sobre el pago del primer vencimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 731 millones del próximo viernes 28.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo ya deja un margen de ganancia de $ 6800 mensuales al hacer puré en la City, sin embargo para el economista Iván Carrino , la moneda estadounidense podría trepar a $ 260 en los próximos tres meses si se cae el acuerdo con la entidad crediticia.

En diálogo con Radio La Red, Carrino aseguró que intentar estimar el precio del dólar en los próximos tres meses resulta "muy difícil" ya que la economía argentina "depende de una variable muy importante: el Fondo Monetario Internacional".

"Yo creo que acá el ministro de Economía (Martin Guzmán) está jugando a un juego un tanto arriesgado que es decir 'si el Fondo no acepta nuestras condiciones, no vamos a acordar'. Creo que jugando a esa carta, haciendo una negociación dura y entonces cuando se reúne con los gobernadores en realidad no está diciendo nada bueno" , advirtió el titular de ICYAsociados.

En otro tramo de la entrevista y al ahondar de lleno en el precio del dólar, sentenció: "Si el acuerdo con el Fondo se cae y la Argentina entra en default, yo te digo que en tres meses el dólar lo ves en $ 260".

Sin embargo, Carrino explicó que de darse un escenario de entendimiento, con un pago de mayor plazo y con nuevas metas fiscales, reducción del déficit y baja de la emisión monetaria, "el dólar puede quedarse en $ 215 o incluso bajar a $ 205" .

El presidente Alberto Fernández se refirió este lunes a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Los pueblos que pierden la memoria están condenados a repetir su historia y nosotros no podemos perder la memoria" , apuntó.

A menos de una semana de que venza el primer pago por u$s 731 millones el próximo viernes , el mandatario volvió a recalcar que "la pelea con el Fondo Monetario por más que algunos se disgusten; firmemente decimos que queremos tener derecho a crecer según nosotros creemos cómo debemos crecer" .

"Debemos recordar que cuando los ajustes llegaron, nuestro pueblo padeció. Sólo recuerden el 2001 lo que significó para la Argentina. Y recuerden el ajuste más cercano que el Fondo le pidió a la Argentina hizo desaparecer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología , tres baluartes centrales para el desarrollo de un Estado", agregó durante un acto realizado en el Microestadio Municipal Diego Armando Maradona de Morón.

La postura de Gobierno había sido anticipada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante una entrevista con un medio francés. "La Argentina ahora quiere más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes".

Al próximo vencimiento de u$s 731 millones se suman otros u$s 300 millones a principios de febrero. Si la Argentina incumple con el pago del viernes, se acelerará el proceso de 'default' antes incluso del esperado plazo de marzo, lo que podría convertirse en un elemento de presión para llegar a un acuerdo.

