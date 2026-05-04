Este lunes, 4 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 747.3213 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,83%. La cotización del Real mostró un avance semanal de 3.44% y una variación anual de 0.96%, indicando un impulso reciente más fuerte que el movimiento acumulado del último año. En los últimos 10 días, el Real mostró un sesgo alcista: comenzó con dos jornadas estables, registró descensos intermitentes y cerró con alzas consecutivas que consolidan una tendencia positiva moderada. La volatilidad económica de la última semana de Real, con un 11.13%, es menor que la volatilidad anual del 14.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real muestra una tendencia al alza en relación con los días anteriores. Esto indica una posible recuperación en su valor, lo que puede generar expectativas positivas en el mercado. El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 747.3212869194065 pesos colombianos, es de 74732.12869194065 pesos; para 200 reales es de 149464.2573838813 pesos y para 500 reales es de 373660.64345970325 pesos.