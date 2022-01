Dólar blue: el día clave para que baje, según el economista que anticipó el precio récord en diciembre

El dólar blue hoy lunes 21 de enero de 2022 se mantiene en su nuevo techo histórico y cotiza a $ 216 para la compra y $ 219 para la venta .

Con una brecha del 97,5% respecto al tipo de cambio oficial minorista , la divisa que se intercambia en el mercado paralelo ya acumula un margen de ganancia del 6,31% en menos de un mes , sin embargo para el economista Salvador di Stefano, la moneda estadounidense se encuentra en un "valor de equilibrio".

"Precio de equilibrio del dólar $ 222, por ende el precio del blue está en un nivel acorde con la realidad" , apuntó en Twitter.

Di Stefano, quien hace un mes atrás había anticipado el raid alcista impulsado por la "falta de confianza" sumado a una "política monetaria y cambiaria de Argentina muy mala", sumó ahora a su pronóstico la posibilidad de que el escenario cambie hacia una retracción.

Dólar blue récord: pronóstico de Salvador di Stefano del 13 de diciembre de 2021

"Si acuerdan con el FMI y les devuelven los DEG allí podría caer el precio de equilibrio del dólar, y por ende el dólar blue. Cuidado", sentenció.

"El dólar blue está en torno de los $ 220, no nos equivocábamos cuando decíamos que estaría a la suba y nos criticaban en el mes de diciembre. Ahora hay dos escenarios, con acuerdo del FMI el dólar debería bajar, sin acuerdo la suba continua ", continuó.

El Gobierno mantiene la incertidumbre sobre el pago del vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 731 millones este viernes 28 por el impacto que tendría en las reservas del BCRA.

"La Argentina ahora quiere más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes" , advirtió el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con un medio francés.

"Las reservas perforaron el piso de u$s 39.000 millones la semana pasada y en lo que va del año, el BCRA perdió u$s 700 millones" , destacó un informe de LCG. La cifra coincide con lo que se debe cancelar esta semana y que el Gobierno definirá si lleva adelante el pago. El Cronista consultó al Ministerio de Economía por el vencimiento del viernes pero no recibió confirmación.

