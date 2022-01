FMI: la semana arranca con el pago de u$s 731 millones en duda y el Gobierno presiona por más tiempo

El Gobierno mantiene la incertidumbre sobre el pago del vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 731 millones este viernes 28 por el impacto que tendría en las reservas del BCRA.

" La Argentina ahora quiere más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes", advirtió el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con un medio francés.

Hasta ahora, la decisión fue "pagar hasta que llegue el acuerdo", como recordó la portavoz del Gobierno Gabriela Cerruti la semana pasada, cuando advirtió que las decisiones son día a día.



Las reservas perforaron el piso de u$s 39.000 millones la semana pasada y en lo que va del año, el BCRA perdió u$s 700 millones ", destacó un informe de LCG. La cifra coincide con lo que hay se debe cancelar esta semana y que el Gobierno definirá si lleva adelante el pago. El Cronista consultó al Ministerio de Economía por el vencimiento del viernes pero no recibió confirmación.



"Las reservas netas siguen ajustando a la baja y se ubican apenas en u$s 3.100 millones, por debajo de las tenencias en oro que rondan u$s 3.400 millones. Así, las reservas de rápida disponibilidad se volvieron negativas , aumentando la presión sobre el BCRA para convalidar un mayor deslizamiento cambiario", detalló LCG sobre los números que mira el Gobierno en medio de la incertidumbre por el pago. Otras estimaciones son más pesimistas y ubican a las reservas netas en torno a los u$s 2.000 millones.

Al próximo vencimiento de u$s 731 millones se suman otros u$s 300 millones a principios de febrero. Si la Argentina incumple con el pago del viernes, se acelerará el proceso de 'default' antes, incluso del esperado plazo de marzo, lo que podría convertirse en un elemento de presión para llegar a un acuerdo.

avances en la negociación con el fmi

En declaraciones al diario Le Figaro, Guzmán volvió a asegurar que hubo avances en la negociación en la última semana. Para poder estirar los pagos con el FMI después de un incumplimiento, se necesitan "avances significativos" en la negociación, advierten los economistas.

En marzo, en tanto, se deben cancelar otros u$s 200 millones al Club de París, el segundo de los pagos parciales comprometidos en el acuerdo puente con el grupo de 22 acreedores que permitió postergar unos u$s 2000 millones más, que sin embargo, esperan un acuerdo con el Fondo para ser renegociados.

En ese marco, Guzmán reiteró que "hoy el principal freno de la economía argentina proviene de la restricción de la balanza de pagos " y remarcó que "la mayor tensión viene de la deuda con el FMI, por el acuerdo de 2018 y los fuertes vencimientos de u$s 19.000 millones este año y u$s 20.000 millones en 2023".

Sobre las voces que reclaman un plan económico sólido, Guzmán aseguró: "ofrecemos un camino creíble que respalde el crecimiento de manera sostenible", y reiteró que la diferencia con el FMI "es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos".