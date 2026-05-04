La cotización deleuro este lunes, 4 de mayo de 2026 llegó a 4342.34 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 4,19%. En la última semana, la cotización del euro avanzó 5.49%, pero en el último año acumula un descenso de 6.26%. En los últimos 10 días, el Euro alternó movimientos con ligero sesgo alcista: hubo más avances que retrocesos, una pausa en la penúltima jornada y cierre al alza. La cotización del Euro muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda europea. En relación al precio del día anterior, la moneda subió Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 434.233,98 pesos colombianos (a 4.342,3398 por euro); 200 euros cuestan 868.467,96 pesos y 500 euros, 2.171.169,90 pesos.