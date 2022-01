Lunes negro: se hunde Wall Street, sube el riesgo país y las acciones argentinas caen hasta 7%

Lunes negro para los mercados. Las principales bolsas del mundo caen con fuerza en el inicio de esta semana, debido a las mayores tensiones entre Rusia y Ucrania y las perspectivas de un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).

Tanto el Dow Jones como el S&P500 y el Nasdaq muestran una apertura bajista el lunes, cayendo 1,7%, 2,2% y 2,4% respectivamente.

El Nasdaq va camino a tener su peor enero en su historia . En lo que va del año, el índice tecnológico se hunde un 13%, mientras que el S&P 500 cae 9,5% y el Dow Jones pierde 7%.

En Europa, las bolsas también operan en rojo.

El Stoxx600 baja 3% mientras que el resto de las bolsas también opera con fuertes pérdidas, lideradas por el FTSEMIB de Milán, que cae 2,7%, el CAC40 de París, que pierde 2,76% y el DAX30 de Alemania, que baja 2,6%.

Los temores de una posible invasión rusa a Ucrania pesan sobre los mercados al comienzo de la semana.



El Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó el domingo a las familias de los diplomáticos estadounidenses en Ucrania que abandonen el país, mientras que la Casa Blanca está considerando enviar varios miles de soldados a Europa.



La orden fue una de las señales más claras hasta el momento de que los funcionarios estadounidenses se preparan para un movimiento agresivo de Rusia en la región .

Todo esto provocó un escenario de mayor volatilidad y nerviosismo en el mercado, dándole a las acciones un nuevo argumento para operar a la baja.

Debido a este escenario, las acciones rusas muestran una fuerte corrección y el índice de la bolsa cae 6,3% mientras que el rublo ruso se devalúa 2%.

Mirando a la Fed

Las bolsas caen el lunes, siguiendo el escenario bajista de la semana pasada mientras los inversores siguen atentos a los cambios en la política monetaria de la Fed.

En ese sentido, en los próximos días se llevará a cabo la reunión de política de la Reserva Federal, algo que suma nerviosismo a los mercados.

La reunión concluye el miércoles y el mercado prestará mucha atención a cuán preocupada está la Fed por el aumento de la inflación y cuán agresivo será el banco central estadounidense para tratar de contenerla .

Las acciones más castigadas en lo que va del año son las del sector tecnológico que caen 14% en el año.

De esta manera, el Nasdaq va camino a tener su peor mes de enero en su historia y está en camino a tener su peor mes desde la crisis de 2008.

Después de haber disfrutado de ganancias importantes gracias al contexto de tasas bajas, el riesgo de suba de tasas de la Fed pone en jaque a estas compañías y el Nasdaq comienza a mostrar síntomas de fuertes estrés , con importantes caídas.



Los analistas de Cohen remarcaron que el índice Nasdaq se encuentra 12% abajo en las primeras tres semanas de 2022, cerrando el viernes con un retorno semanal de -7,6%, siendo este su peor desempeño de cinco ruedas desde marzo del 2020.

"El retiro de estímulos monetarios por parte de la Fed, junto con una elevada probabilidad de que la suba de tasas comience en marzo, presiona por una compresión en los múltiplos de valuación, generando que las compañías de valores más ´inflados´, sean las más perjudicadas en términos de rendimiento ", comentaron.

Por otro lado, resaltan que los resultados corporativos presentados hasta el momento se caracterizaron por sorpresas negativas.

Argentina bajo presión

Los bonos argentinos sienten el impacto de la volatilidad global y operan con fuertes caídas.

La parte corta de la curva cae 1,8% en promedio, mientras que los bonos de la parte media caen 2,5% el Global 2035 y 1,85% el Global 2038.

A su vez, los bonos más largos caen 1,7% y 2,3% en el Global 2041 y Global 2046.

En el acumulado del año los bonos caen 13% en promedio y pierden mas de un 40% de su valor desde que salieron a cotizar.

En este contexto, la parte corta de la curva rinde 25,5% y los bonos mas largos rinden 20%, lo cual demuestra la desconfianza del mercado respecto de la capacidad y/o intención del cumplimiento de las obligaciones financieras del Gobierno.

Desde Portfolio Personal Inversiones explicaron que la principal razón para explicar el desplome de la deuda es un acuerdo con el FMI que luce cada vez más lejano.

"La diferencia por ahora insalvable entre Guzmán y el staff del Fondo es el sendero fiscal (equilibrio primario en 2027 o en 2024). El foco esta semana estará sobre el pago pos u$s $ 718 millones el viernes y otros u$s 368 millones la semana siguiente. En tanto, no se descarta que deuda testee nuevos mínimos a medida que se acerque el deadline del 21 de marzo", dijeron.

Las acciones también caen



La renta variable argentina también siente el impacto de la volatilidad global.

Las bajas son lideradas por IRSA que cae 7,3%, seguido por YPF, Grupo Supervielle y Vista Oil que retroceden mas del 5% cada una.

Las acciones de Cresud, Ternium, MercadoLibre también caen 5%