¿Por qué el dólar cripto sale $ 1453, contra $ 1425 del blue? Porque cada vez más empresas lo utilizan para girar al exterior y pagar dividendos a sus casas matrices, por eso lo comparan con el contado con liquidación, que está a $ 1470, por lo que conviene el stablecoin. Manuel Beaudroit, CEO de Belo, advierte que, en la actualidad, todo tipo de empresas usan el USDT tanto para pagar importaciones como para cobrar del exterior. “Hay mucho flujo de ingreso de exportaciones, que ya supera los u$s 600 millones anuales, con el potencial de llegar a los u$s 2000 millones. Si las regulaciones acompañan, puede llegar a subir mucho más, ya que hay un gran potencial con los países limítrofes”. Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, va en la misma línea: “Las empresas están empezando a usar infraestructura cripto para algunos movimientos internacionales de fondos por los beneficios propios de la tecnología”. Pasa a enumerar: velocidad de liquidación, menores costos y mayor eficiencia operativa frente a los sistemas financieros tradicionales. En Argentina, el uso corporativo suele estar más asociado a movimientos de tesorería entre empresas con operaciones en distintos países, que utilizan esta infraestructura para transferir fondos de forma más ágil y eficiente entre jurisdicciones. A medida que el marco regulatorio continúa desarrollándose, cada vez más empresas están evaluando el uso de blockchain y stablecoins para pagos internacionales, comercio exterior y gestión de liquidez entre filiales. ¿Para qué usan las empresas criptomonedas? Según Colombo, para pago de salarios o bonos a empleados (total o parcialmente en USDT, BTC u otros), pagos a proveedores internacionales, transferencias entre filiales o casas matrices fuera del país (pago de dividendos). A su vez, para cobros por exportaciones de servicios, sobre todo en industrias como tecnología, diseño y freelancers; e inversiones en activos digitales como reserva de valor o colocación financiera (estrategias de Tesorería). A nivel mundial tienen más de 2000 clientes institucionales de todo tipo: “En Argentina vemos que continúan creciendo las empresas que utilizan activos cripto; pertenecen principalmente al rubro tecnológico y procesadoras de pago, sin embargo en el último año se han sumado empresas de rubros más diversos, como turismo y agropecuarias”. Mercedes Ortiz, de Mechi Learning, agrega que las empresas argentinas comenzaron a usar stablecoins como un “dólar digital” para pagar importaciones, administrar tesorería y mover fondos al exterior, evitando costos y demoras del sistema financiero tradicional. En plataformas de pagos globales, Argentina recibe el 48% de los pagos empresariales en cripto, con 75% en stablecoins, que empiezan a funcionar como una infraestructura financiera paralela.