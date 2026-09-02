La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este miércoles, 2 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.520, cifra que demuestra una diferencia de 0% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia positiva, ya que se ha registrado un aumento en comparación con los días pasados. Este comportamiento sugiere una creciente demanda y un fortalecimiento del dólar en el mercado paralelo. La tendencia podría reflejar factores económicos y de confianza en la moneda local.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad del dólar blue en la última semana fue del 12.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 17.49%.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).