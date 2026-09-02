Como anticipo del dato oficial del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que publicará el Indec el próximo 24 de septiembre, consultoras privadas coincidieron en una caída mensual generalizada de la actividad para julio.

Las estimaciones de las consultoras van entre -0,5% y -1,1%, lo que implicaría un récord mínimo para el 2026 según la consultora Analytica.

En la comparación interanual, en cambio, las lecturas son más dispares: mientras Equilibra y el IGA-OJF marcan subas de entre 0,3% y 0,5%, Analytica también proyecta una mejora de 0,7%, en tanto que la medición de la actividad no primaria de Equilibra y el IPI de FIEL muestran caídas de alrededor de 1% frente a julio de 2025.

Bajo el título “Julio, posible mínimo de la actividad en 2026”, la consultora Analytica estimó la mayor caída, de 1,1% mensual, aunque con una suba de 0,7% frente a julio de 2025. En el acumulado del primer semestre, el EMAE muestra una expansión de 1,9% interanual.

“La baja mensual fue generalizada, la mayor parte de los indicadores relevados retrocedieron”, explicó la consultora.

El sector automotriz traccionó la baja de julio: la producción de autos cayó 13,8% y las ventas a concesionarios un 6,8%, retroceso que alcanzó tanto a la oferta como a la demanda mayorista.

Para Equilibra, la serie desestacionalizada de la actividad habría caído 0,5% mensual en julio, con una suba interanual de 0,5%.

“La dinámica de serrucho se consolida: desde febrero de 2025 la actividad cayó en 10 de 17 meses”, advirtió la consultora.

Además, remarcó que la actividad no primaria del EMAE —que excluye agro, minería, energía y pesca— cayó 1% interanual en julio, con una baja de 0,4% mensual sin estacionalidad y cuatro descensos consecutivos al hilo. Ese deterioro llevó a Equilibra a recortar su proyección de crecimiento para 2026 a 2% promedio anual.

La industria automotriz, de las más golpeadas

El Índice General de Actividad de Orlando J. Ferreres (IGA-OJF) registró una baja de 0,9% mensual y una suba de 0,3% interanual en julio.

Según el informe, ocho de los once sectores relevados muestran cifras anuales positivas, con Intermediación financiera, Minas y canteras, y Construcción como los de mayor suba del mes. En el otro extremo, Comercio y el agro —golpeado por la ganadería— lideraron las caídas.

“Hacia adelante seguimos esperando una recuperación gradual, aunque la actividad continúa mostrando vaivenes y la mejora de los sectores más vinculados a la demanda interna todavía es frágil, por lo que el rebote puede demorarse más de lo anticipado”, señala el informe.

De acuerdo al Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL retrocedió 0,8% mensual, un 1,1% interanual y acumula una baja de 0,6% en los primeros siete meses del año.

Nuevamente, la rama automotriz registró la mayor caída de acuerdo a esta consultora, en un contexto de menores ventas y mayor competencia de vehículos electrificados importados. En sentido contrario, alimentos y bebidas alcanzó un récord de producción en julio.

“En los primeros siete meses del año se profundizan las divergencias de desempeño sectorial, con la refinación de petróleo liderando el ranking de crecimiento y el sector automotriz acumulando la mayor caída”, plantea FIEL.

La foto de julio se traduce en el reclamo que hicieron los industriales en el acto de la Unión Industrial Argentina (UIA) por el Día de la Industria.

Su presidente, Martín Rappallini, planteó que la producción se ubica un 10% por debajo de los niveles de 2022, con caídas que en algunos sectores llegan al 30%, y pidió al Gobierno un “puente” que permita atravesar la apertura económica sin comprometer el equilibrio fiscal.

La recuperación de la actividad sigue siendo desigual entre sectores, y esa heterogeneidad no da señales de cerrarse en el corto plazo. La industria automotriz aparece como uno de los principales sectores golpeados en las distintas mediciones, mientras que otros, como el agro o el comercio, también muestran signos de debilidad.

En ese contexto, la atención se traslada ahora al 24 de septiembre, cuando el Indec difunda el dato oficial del EMAE de julio y permita chequear si la desaceleración que marcan las consultoras privadas también se refleja en las cifras oficiales del organismo estadístico.