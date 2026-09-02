Durante el cierre de mercados de este miércoles, 2 de septiembre de 2026, el dólar alcanzó los MXN 16.98, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.1% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.03 pesos y un mínimo de 16.95 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización registró un leve avance semanal de 0.13%, mientras que en el último año acumula una variación de -7.61%, indicando una tendencia bajista a pesar de la estabilidad reciente.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una clara tendencia alcista: siete avances y tres retrocesos, con dos caídas intermedias y una corrección al cierre.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 2.76%, es considerablemente menor que su volatilidad anual del 7.32%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es igual a 2. Esto indica que el valor de la moneda ha estado incrementándose de manera constante en los últimos días. Comparado con los días anteriores, la tendencia sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Dólar.

Esta tendencia positiva podría estar influenciada por factores económicos recientes que han impulsado la demanda de la moneda, lo que a su vez refleja una posible estabilidad en la economía.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.