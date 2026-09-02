Bullrich avanza con cambios en el proyecto, pese a la negativa de la Rosada
El oficialismo en el Senado buscará dictaminar el proyecto de Grandes Inversiones con modificaciones acordadas con los aliados. Los cambios en el compre nacional y los grandes centros de datos obligarán a que la iniciativa vuelva a Diputados
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 2 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.