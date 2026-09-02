En esta noticia Los cambios que había negociado Bullrich para Super RIGI

Pese a la negativa de la Casa Rosada, Patricia Bullrich planea dictaminar hoy el proyecto de ley Super RIGI con los cambios que se negociaron con los aliados. Cuáles son las modificaciones que deberán volver a Diputados.

Según confirmaron fuentes legislativas en diálogo con El Cronista, el oficialismo conseguirá hoy dictamen -o tratará de hacerlo, al menos- para llevar al recinto el nuevo proyecto de Grandes Inversiones y podría haber sesión el próximo jueves 10 de septiembre.

Esta decisión por parte de la jefatura del bloque libertario contradice con los deseos de la Casa Rosada, los Milei se opusieron al dictamen que había alcanzado Bullrich la semana pasada.

Aun así, voces del bloque libertario confirmaron que se seguirá adelante con las modificaciones que alcanzarán al régimen de compre nacional y a los grandes centros de datos.

La razón por la que Rosada no quería los cambios es porque esto obligará necesariamente a que el proyecto deba volver a la Cámara de origen para ser revisado. En el Ejecutivo saben que no tiene los votos necesarios en Diputados para insistir con la redacción original del texto de la ley .

“Los votos mandan”, resumió una voz del bloque libertario en diálogo con El Cronista.

El cortocircuito entre los hermanos Milei y el bloque de Senadores es cada vez más habitual y las discusiones no son solo en torno a los acuerdos con aliados, sino también económicas. La propia Patricia Bullrich habló de la morosidad y de los endeudados en el recinto, en búsqueda de diferenciarse.

Voces cercanas a la jefatura del bloque respondieron sobre los cuestionamientos del Ejecutivo: “ Esto depende de los votos, no tenemos 37. Esperamos que dictaminar la semana que viene ”, aseveraron. En este sentido, el plan del bloque es en insistir sobre el Súper RIGI con los cambios que se acordaron con los aliados.

La posibilidad de dictamen depende de la cantidad de senadores presentes, muchos están en sus provincias y deberán viajar urgente para darle el sí a Bullrich.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 27 de agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado) Fuente: Charly Diaz Azcue SENADO ARGENTINA

Los cambios que había negociado Bullrich para Super RIGI

Uno de los cambios se iba a incorporar en el apartado referido al compre nacional. Según adelantaron fuentes oficialistas, el nuevo texto introducirá el concepto de “bienes transables” dentro de las condiciones previstas para la contratación de proveedores locales.

El proyecto aprobado por Diputados establece que el plan de inversión deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado en materia de precio y calidad.

La incorporación de los bienes transables busca precisar el alcance de esa exigencia, uno de los puntos que había generado dudas entre los aliados . La redacción definitiva será clave para determinar sobre qué universo de compras se aplicará el porcentaje de integración local.

El segundo cambio estará dirigido específicamente a los data centers y otros centros electrodependientes, dos de los potenciales beneficiarios del régimen por el tamaño de las inversiones y su vinculación con la infraestructura tecnológica y digital.

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El oficialismo incorporará un artículo para establecer que esos proyectos deberán autogestionar sus sistemas eléctricos. La intención es evitar que emprendimientos con una elevada demanda de energía comprometan la infraestructura existente o el abastecimiento de la población y de otras actividades productivas.

El texto con media sanción ya obliga a los proyectos a presentar un estudio técnico que demuestre que la inversión no afectará la capacidad, el acceso o el uso de la infraestructura disponible en energía, transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento. La nueva cláusula sumará una obligación específica para los grandes consumidores eléctricos .

La misma exigencia no se trasladará al uso del agua. Desde el bloque libertario argumentaron que los centros de datos cuentan con sistemas que permiten reciclarla y reutilizarla con mayor facilidad.