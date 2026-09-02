La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este miércoles, 2 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.485, cifra que señala una variabilidad de -0,34% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en relación con los días pasados. Este es el segundo día consecutivo en el que se observa esta subida, lo que sugiere un interés creciente por parte de los compradores y una posible expectativa de mayores tasas en el futuro.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 37.53%, es mayor que la volatilidad anual del 33.45%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: