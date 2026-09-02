En esta noticia Rossi sobre la relación del peronismo con los mercados

La economista Delfina Rossi , una de las directoras del Banco Ciudad, estuvo este miércoles en El Cronista Stream, donde dejó una serie de críticas al gobierno de Javier Milei e hizo una autocrítica sobre la relación del peronismo con los mercados .

Rossi aseguró que “la falta de perspectivas de crecimiento económico está poniendo en riesgo la estabilidad financiera y monetaria del gobierno”.

La economista argumentó que “toda esa falta de actividad económica no genera empleo genuino”, al señalar que hay un “crecimiento concentrado en sectores que no derraman empleos”.

“Este modelo puede poner en riesgo la estabilidad macro porque tenés dolarización de carteras y porque tenés caída en recaudación ”, alertó Rossi.

En esta línea, la economista consideró que “el gran problema que tiene el gobierno es pensar exclusivamente en estabilidad sin crecimiento” .

De este modo, criticó que “no un plan de estabilidad” porque “no hay mesa de diálogo ni hay diálogo con los sectores” que integran la economía ni en el Congreso “para ver cómo la etapa de ajuste luego se redistribuye”.

“Catalogar políticas unilaterales de ajuste como plan de estabilización es subirle el precio a un Gobierno que no dialoga con nadie”, consideró la hija del diputado Agustín Rossi.

“Creo que hay una mala praxis si el plan es una concentración tal de la riqueza que lleve a este nivel de empobrecimiento y malestar de la sociedad argentina”, advirtió la economista, que hizo hincapié en la “crisis de endeudamiento familiar que llega al 17,9%”.

Rossi sobre la relación del peronismo con los mercados

En otro tramo de la extensa entrevista, Delfina Rossi hizo una autocrítica de la relación del peronismo con los mercados financieros y dejó una advertencia sobre el Gobierno.

“Los mercados también se asustan del comportamiento tan dependiente del exterior de Caputo y también están dolarizando sus carteras porque no ven el crecimiento”, respondió ante la consulta sobre el “riesgo Kuka”.

“Los mercados primero reaccionan a lo que hay hoy. Entonces, creo que tenemos que volver a dialogar con los mercados, está clarísimo que tenemos que tener eso”, consideró.

Consultada sobre si veía esto como una “autocrítica”, Rossi dijo que no y buscó corregir: “Dialogamos. Me parece que lo que tenemos que explicar es que el peronismo tiene un modelo que tiene objetivos, y que considera las herramientas de política económica como instrumentos”.

“Nuestro objetivo es el desarrollo económico del país, para generar autonomía en un mundo que se está disputando y que yo creo que el nivel de entrega que tiene este Gobierno, particularmente con Estados Unidos, nos debilita estructuralmente hacia adelante”, indicó.

“Es una cuestión de integridad nacional, de soberanía. Luego tenemos los instrumentos. Podemos discutir con la población y con las otras fuerzas políticas sobre cómo utilizar los instrumentos”, agregó.

“La estabilidad fiscal en un momento en donde tenemos serios problemas de financiar un Estado más expansionista es claramente un requisito para generar cierta estabilidad macro, porque no tenés cómo financiarlo, no porque sea bueno o malo en el vacío ideológico”, concluyó.

Para el economista, el “Estado tiene que promover como lo hace el Estado de Estados Unidos o en Brasil”. “Si en un momento necesitamos recuperar YPF para que hoy tengas Vaca Muerta, sí, eso es un Estado expansionista y lo fue con YPF”, ejemplificó.