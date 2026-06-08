La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este lunes, 8 de junio de 2026 alcanzó los $ 1.425, cifra que señala una variabilidad de 1,77% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha incrementado en comparación con los días pasados. Este aumento sugiere un interés mayor por parte de los compradores, lo que podría indicar un cambio en la percepción del mercado sobre la estabilidad económica del país.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 19.21%, es superior al 17.71% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar de este lunes, 8 de junio de 2026 en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las prohibiciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: